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Порошенко идёт на Киев? Депутат, предложивший канонизировать Флойда, огорошил новой "сенсацией"

16 августа 2020, 19:05  •  86 • Политика
Украинский депутат Илья Кива, который ранее предлагал причислить убитого американской полицией темнокожего к лику святых, выступил с новой "сенсацией": он заявил, что экс-президент Пётр Порошенко готовит госпереворот, а Зеленского скоро свергнут.
По данным депутата Верховной рады Ильи Кивы, ко Дню независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа, особенно тщательно готовятся националисты, которые планируют пройти с маршами по столице Украины. Их цель якобы - в провоцировании беспорядков, которые перерастут в государственный переворот и свержение нынешней власти.
Кива уточняет, что идейным вдохновителем акции является бывший президент страны Пётр Порошенко. По словам депутата, он намеревается захватить офис Зеленского и потребует досрочных выборов президента и Рады.
Политик считает, что таким способом Порошенко планирует избежать наказания за свои деяния, а также попытаться сохранить свои активы.
Ранее, напомним, Илья Кива предложил переименовать киевский проспект Бандеры, назвав его в честь погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, и объявить неделю траура.
Он также призвал главу так называемой Православной церкви Украины Епифания канонизировать "невинно убиенного Флойда" и назначить день его почитания.

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