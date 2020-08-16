Порошенко идёт на Киев? Депутат, предложивший канонизировать Флойда, огорошил новой "сенсацией"

По данным депутата Верховной рады Ильи Кивы, ко Дню независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа, особенно тщательно готовятся националисты, которые планируют пройти с маршами по столице Украины. Их цель якобы - в провоцировании беспорядков, которые перерастут в государственный переворот и свержение нынешней власти.

Кива уточняет, что идейным вдохновителем акции является бывший президент страны Пётр Порошенко. По словам депутата, он намеревается захватить офис Зеленского и потребует досрочных выборов президента и Рады.

Политик считает, что таким способом Порошенко планирует избежать наказания за свои деяния, а также попытаться сохранить свои активы.

Ранее, напомним, Илья Кива предложил переименовать киевский проспект Бандеры, назвав его в честь погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, и объявить неделю траура.

Он также призвал главу так называемой Православной церкви Украины Епифания канонизировать "невинно убиенного Флойда" и назначить день его почитания.