Порошенко и Зеленский угодили в ловушку. Украине грозит самораспад и уничтожение

Посмтайданные украинские власти сделали ставку на крайний национализм, который угрожает существованию государства.Об этом «Московскому комсомольцу» заявил руководитель Института Стран СНГ, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников Константин Затулин, давая оценку словам президента Владимира Путина, пообещавшего, что Россия продолжит оказывать помощь Донбассу.«В словах Путина слышалась приверженность Минским соглашениям, что не устраивает многих на Донбассе. Тем не менее, это все еще официальная позиция России. Вместе с тем, Путин совершенно правильно обратил внимание на ту ловушку, в которую угодили Порошенко и Зеленский. Оба полагали, что национализм – это сертификат патриотизма. Между тем, в крайней форме национализма присутствует разрушительная сила, которая способна навредить любому государству. В результате Украина вовсе может довести себя до самораспада и уничтожения».Напомним, что вчера на пресс-конференции российский президент обратил внимание, что и нынешний, и прежний президенты Украины приходили с лозунгом прекращения конфликта в Донбассе, но после прихода к власти забывают о большинстве избирателей и начинают оглядываться на крайние националистические силы.