Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карант...
"Это не мальчики-скромняги": Российские "скорпионы" разрушил...
Британцы в ярости: Австрийская "пешка" России оказалась не по зубам
Главная / Политика

Порошенко и Зеленский разругались из-за коронавируса

19 ноября 2020, 17:20  •  159 • Политика
Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: Mohammad Javad Abjoushak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной подверг критике "шоколадного короля" в связи с работой его клуба в карантин
Действующий президент Украины и его предшественник публично разругались из-за введенных в стране санитарных ограничительных мер на фоне роста числа заболевающих коронавирусом.
Накануне Владимир Зеленский в своем видеообращении раскритиковал Петра Порошенко за деятельность принадлежащего ему фитнес-клуба "Пятый элемент" в дни карантина выходного дня. В своей пламенной речи глава государства угрожал лидеру "Евросолидарности" санкциями за нарушение общих правил, поскольку они "одинаковы для всех".
"С одной стороны кричите, что ситуация с распространением COVID критическая, с другой способствуете этому. Вы, надо решить, или спаситель, или коммерсант", – посоветовал пан Зеленский разобраться с самим собой пану Порошенко через свой "Фейсбук".
Последний не стал долго мучиться с ответом и также обратился к лидеру нации через соцсеть. "Шоколадный король" всея Незалежной в действиях экс-комика увидел скорый конец его правления.
"Это уже агония, Владимир Александрович. А о "вернуть украденное из бюджета" – здесь вы абсолютно правы. Ваш министр Уманский как раз сегодня рассказал о вашем Большом ограблении", – написал пан Порошенко.
Последний спич Петра Алексеевича касался интервью бывшего главы Минфина Игоря Уманского, в котором тот раскрыл тайны того, как на Украине разворовывают бюджетные деньги.
Напомним, пару дней назад в ходе рейдов сотрудники правоохранительных органов зафиксировали, что спортивный комплекс пана Порошенко "Пятый элемент" в Подольском районе Киева функционирует в обычном режиме, хотя в соборной 14–15 ноября начал действовать карантин выходного дня.
Как сообщает издание "Украина.ру", силовики предупредили администрацию об ответственности, но та отказалась останавливать работу и впускать полицейских в помещение. Тогда правоохранители составили админпротокол и открыли уголовное дело. В итоге полиция наложила штраф и закрыла спорткомплекс.
Ранее сегодня пан Зеленский подписал закон об обязательном ношении масок или респираторов в общественных местах и транспорте. Нарушителям грозит штраф в размере от 170 до 255 грн.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



159
Источник
Похожие новости
19 ноября 2020, 03:35
"Вылечат в киевском дурдоме": Баранец поставил диагноз Украине, размечтавшейся о помощи турков
19 ноября 2020, 01:45
Запад придумал, как заработать на Карабахе: Американцы и британцы тянутся к золоту Арцаха
19 ноября 2020, 07:15
"Я не буду пить русскую вакцину!": Гордон готов разбить телевизор из-за "рекламы" "Спутника V"
19 ноября 2020, 01:45
США выбили русских из большого спорта? Трагичные последствия "акта Родченкова" назвал Фетисов
19 ноября 2020, 11:50
Пусть отчитывается за каждый рубль: в России предложили закрутить гайки Лукашенко
19 ноября 2020, 10:55
Задержание Меня - сигнал Медведеву: Политтехнолог раскрыл подоплёку событий
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2020, 03:35
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
19 ноября 2020, 01:45
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
19 ноября 2020, 07:15
Американцам раскрыли жуткую правду о "ковидной яме": "Ещё ни один паци...
19 ноября 2020, 03:35
"Вылечат в киевском дурдоме": Баранец поставил диагноз Украине, размечтавше...
19 ноября 2020, 01:45
Такого не было даже в 1990-е: В Туркмении с вечера занимают очередь, чтобы купить еды
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 ноября 2020, 09:10
В Баку опешили от слов посла Азербайджана о сбитом российском вертолете
16 ноября 2020, 09:35
Радикалы требовали бомбить русских в Донбассе, но после ночного решения трёх лидеров замолчали
14 ноября 2020, 02:35
"Будет второй срок": Трамп отказался покидать Белый дом
14 ноября 2020, 02:35
Провал британского генерала: Под Солсбери произошёл "чертовски неприятный момент"
18 ноября 2020, 18:25
Что ждёт Россию, Украину и США в 2021 году? Стали известны пророчества Мессинга
17 ноября 2020, 03:55
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карантин!"
18 ноября 2020, 01:00
"Выставка национального предательства": Чичерина придумала, кого пристроить в Ельцин-центре
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.