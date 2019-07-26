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Порошенко и Волкер провели переговоры

26 июля 2019, 01:39  •  68 • Украина
Бывший украинский президент Пётр Порошенко обсудил со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером вопрос предоставления Украине статуса союзника США вне НАТО.
 
@Euro_Solidarity Twitter
 

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу партии Порошенко «Европейская солидарность».

«Отдельно обсуждался вопрос предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО», — сообщили в пресс-службе.

В конце июня украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году в стране должно начаться внедрение стандартов Североатлантического альянса в деятельности Вооружённых сил Украины. 

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