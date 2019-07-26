Порошенко и Волкер провели переговоры

Бывший украинский президент Пётр Порошенко обсудил со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером вопрос предоставления Украине статуса союзника США вне НАТО.

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу партии Порошенко «Европейская солидарность».

«Отдельно обсуждался вопрос предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО», — сообщили в пресс-службе.

В конце июня украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году в стране должно начаться внедрение стандартов Североатлантического альянса в деятельности Вооружённых сил Украины.