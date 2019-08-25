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Порошенко и Волкер обсудили усиление санкционного давления на Россию

25 августа 2019, 19:24  •  11 • Украина
Бывший украинский лидер Пётр Порошенко в ходе встречи со специальным посланником США по Украине Куртом Волкером «отметил преждевременность» обсуждения возвращения России в формат G8 и призвал продолжить санкционное давление на Москву.
 
@Euro_Solidarity Twitter
 

Об этом сообщает пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность».

«Пятый президент Украины отметил преждевременность и ошибочность разговоров о приглашении России к участию во встречах стран группы «Большой семёрки»... Собеседники обсудили продолжение давления на Россию путём дальнейшего укрепления санкций, в частности «азовского пакета», — говорится в сообщении на странице партии в Facebook.

Стороны также заявили о необходимости решения вопроса освобождения украинских моряков, арестованных за нарушение государственной границы России в Керченском проливе.

Кроме того, в ходе переговоров Порошенко призвал ввести миротворческий контингент ООН на территорию Донбасса, неподконтрольную Киеву, а также отметил важность военно-технической поддержки США в условиях «российской агрессии».

«Также было высказано предостережение против последних решений с признаками политически мотивированных преследований... и отмечена необходимость защиты свободы слова на Украине в условиях давления на них», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Порошенко назвал возможную интеграцию Украины в евроатлантическую систему главным страхом Москвы.

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT отметил, что подобные заявления только усиливают раскол в украинском обществе.

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