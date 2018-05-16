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Порошенко и Волкер обсудили сотрудничество Украины и США в сфере безопасности

16 мая 2018, 20:54  •  64 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко встретился со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.
 
Twitter © poroshenko
 

Отмечается, что стороны «обсудили ситуацию в Донбассе и отметили важность развёртывания миротворческой миссии ООН».

Ситуація на Донбасі та важливість розгортання миротворчої місії ООН на його окупованій частині – основна тема сьогоднішньої розмови зі Спеціальним представником США Куртом Волкером.

Також наголосили на необхідності негайного звільнення українських заручників. pic.twitter.com/Q5PFmoRjn4

— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 мая 2018 г.

«Важное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, укреплению партнёрства Украины с НАТО и вопросу энергетической безопасности с учётом рисков, которые несёт «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили прогресс и поддержку Украины на пути реформ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией.

Ранее Волкер в ходе брифинга на Украине назвал условия визита в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.

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