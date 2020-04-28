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Порошенко и Турчинова обвиняют в госизмене, им припомнили Керченский пролив
28 апреля 2020, 15:10 • 216 • Украина
Пятому президенту Украины Петру Порошенко, экс-секретарю Совета нацбезопасности и обороны Александру Турчинову и командующему Военно-морскими силами ВСУ Игорю Воронченко могут предъявить подозрения в госизмене. Об этом сообщил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Его слова подтвердила член партии Порошенко «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.
Российские пограничники преградили украинским судам путь (говорилось о том, что причиной стал «незаконный заход в территориальные воды», «опасные маневры», «неподчинение требованиям властей РФ»). По украинской версии, суда стали возвращаться в Одессу, и их со стрельбой задержали в нейтральных водах. Порошенко в статусе президента Украины заявил тогда: «Применение оружия со стороны Российской Федерации, атака российских кораблей не были спровоцированы».
Порошенко созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны, члены которого обратились к Верховной раде с проектом решения о введении военного положения (ВП). Часть депутатов от оппозиции в конце 2018 года заподозрила, что из-за режима ВП будут сорваны выборы (первый тур президентских выборов в Украине состоялся в конце марта 2019-го). В итоге парламент ввел ВП в отдельных областях, а не на территории всей страны и сроком на месяц, а не на три, как предполагалось.
Выборы состоялись согласно плану. А команда Порошенко весной 2019 года обратилась в Международный трибунал по морскому праву. В мае СМИ сообщили о решении суда: российскую сторону обязали освободить украинские суда и их команды. Но решить этот вопрос удалось только после того, как уже новый президент Владимир Зеленский сформировал свою команду власти. В сентябре 2019 года в рамках украинско-российского обмена моряки вернулись домой, через два месяца российская сторона передала украинской суда.
Но еще в мае прошлого года в Госбюро расследований (ГБР) начали изучать обстоятельства, предшествовавшие событиям ноября 2018 года. Заявление подал вернувшийся в Украину Андрей Портнов, экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича. Он сбежал после майдана, в 2014-м подпал под действие европейских санкций. Но в 2015 году в европейском суде добился отмены санкций, а на родину вернулся только после второго тура президентских выборов. И сразу же стал регистрировать заявления в ГБР (к концу 2019 года имя Порошенко в качестве свидетеля фигурировало в 13 расследованиях). Дело о захвате кораблей стало одним из первых: Портнов обвинил пятого президента в «умышленном совершении провокации агрессивных и прогнозированных действий российских военных… и причинении потерь ВМС ВСУ». И все это, по мнению Портнова, ради введения военного положения, в течение которого запрещено проводить выборы. Руководивший тогда ГБР Роман Труба сказал журналистам, что следствие изучает мотивы действий украинской власти: «Умышленно ли руководство государства направило наших моряков к Керченскому проливу, понимая в том числе высокую вероятность того, что они попадут в плен?»
Команда Порошенко сразу же обвинила новую власть в преследовании оппозиции. В защиту пятого президента встали многие европейские и американские политики. Сам Порошенко заявил, что расследование инцидента в Керченском проливе стало «атакой на ВСУ». В начале с.г. он пояснил: «Когда был отдан приказ на ротацию, абсолютно обычную очередную ротацию, для обеспечения свободы судоходства и украинского суверенитета в Керченском проливе и Азовском море, мы правильно сделали. Это решение было подтверждено Международным трибуналом в Гамбурге».
Противники Зеленского заподозрили, что новая власть действует совместно с Россией. В октябре прошлого года члены «Европейской солидарности» заявили, что ГБР якобы собирается попросить российскую сторону о правовой помощи (напомним, в Украине на уровне закона РФ признана «государством-агрессором» и «оккупантом» украинской территории). В ГБР эту информацию опровергли.
За время расследования в Госбюро расследований несколько раз сменилось руководство: вместо Романа Трубы руководить ведомством пришла Ирина Венедиктова, которая в середине марта с.г. была назначена на должность генпрокурора Украины. Источники, приближенные к команде Порошенко, сообщают, что Венедиктова, будучи главой ГБР, продвигала расследование по заявлению Портнова. Однако дело упиралось в позицию экс-генпрокурора Руслана Рябошапки. После его увольнения Верховной радой 5 марта с.г. Рябошапка сказал изданию «Гордон», что ГБР передавало в офис генпрокурора проект подозрений Порошенко, но документ не выдерживал критики: «То, в чем обвиняли пятого президента, не имело под собой достаточных оснований, не было никаких доказательств… Юридическая квалификация тоже была фантастическая».
Новый генпрокурор, по словам соратника Порошенко, экс-председатель Верховной рады Андрей Парубия (имя которого тоже фигурирует в некоторых расследованиях) действует иначе: «Генпрокурор Венедиктова открыла пять дел на пятого президента Украины Петра Порошенко. Это не стало неожиданностью. Именно для этого Зеленский ее и назначал». Отметим, назначение генпрокурора в Украине проходит по итогам голосования Верховной рады.
Лидер Радикальной партии (не представлена в нынешнем составе парламента) Олег Ляшко заявил в субботу: «Я получил проверенную информацию, что Генпрокуратура в ближайшее время собирается обвинить в государственной измене командующего ВМС адмирала Воронченко, экс-секретаря СНБО Турчинова и экс-президента Порошенко. Их обвиняют в том, что дали команду на проход наших военных через Керченский пролив». Политик напомнил, что украинская сторона официально считает действия моряков законными и настаивает на том, что задержание судов состоялось в нейтральных водах. Он предположил, что новый генпрокурор «таким решением подыгрывает Москве, у которой мы выиграли дело в Международном морском суде ООН. Получается, она хочет судить тех, кто выиграл у РФ дело? Судить «обидчиков России»?» Ляшко подчеркнул, что не является сторонником Порошенко, но «фальсификация уголовных дел против тех, кто остановил российскую агрессию, против всех нас – это выполнение нынешней властью задания Кремля по дискредитации майдана и нашей освободительной борьбы».
Информацию, обнародованную Ляшко, подтвердила в соцсети член партии Порошенко Виктория Сюмар: «Госизмену хотят пришить адмиралу Игорю Воронченко, Александру Турчинову, Петру Порошенко. Вдумайтесь – за проход украинских судов в украинских территориальных водах... Кому это выгодно? Очевидно, Москве». Соратники Порошенко допускают, что украинской власти громкое дело может быть нужно для того, чтобы отвлечь внимание общества от тяжелых экономических и социальных проблем.
И.о. директора ГБР Александр Соколов сказал «Украинской правде», что информация, обнародованная Ляшко и Сюмар, не соответствует действительности. Расследование по заявлению Портнова ведется, однако «подобные процессуальные решения не планируется принимать». В то же время Соколов сказал журналистам, что в ГБР еще две недели назад получили информацию о подготовке сценария, при котором из-за обвинений в адрес следствия в Киеве могут начаться акции протеста. Олег Ляшко прямо заявил: «Предупреждаю антимайдановскую власть: ни один карантин или вирус не остановит нас, чтобы вынести вас к чертовой матери!»
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