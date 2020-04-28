Порошенко и Турчинова обвиняют в госизмене, им припомнили Керченский пролив • 216 • Украина



Пятому президенту Украины Петру Порошенко, экс-секретарю Совета нацбезопасности и обороны Александру Турчинову и командующему Военно-морскими силами ВСУ Игорю Воронченко могут предъявить подозрения в госизмене. Об этом сообщил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Его слова подтвердила член партии Порошенко «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.







Российские пограничники преградили украинским судам путь (говорилось о том, что причиной стал «незаконный заход в территориальные воды», «опасные маневры», «неподчинение требованиям властей РФ»). По украинской версии, суда стали возвращаться в Одессу, и их со стрельбой задержали в нейтральных водах. Порошенко в статусе президента Украины заявил тогда: «Применение оружия со стороны Российской Федерации, атака российских кораблей не были спровоцированы».



Порошенко созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны, члены которого обратились к Верховной раде с проектом решения о введении военного положения (ВП). Часть депутатов от оппозиции в конце 2018 года заподозрила, что из-за режима ВП будут сорваны выборы (первый тур президентских выборов в Украине состоялся в конце марта 2019-го). В итоге парламент ввел ВП в отдельных областях, а не на территории всей страны и сроком на месяц, а не на три, как предполагалось.



Выборы состоялись согласно плану. А команда Порошенко весной 2019 года обратилась в Международный трибунал по морскому праву. В мае СМИ сообщили о решении суда: российскую сторону обязали освободить украинские суда и их команды. Но решить этот вопрос удалось только после того, как уже новый президент Владимир Зеленский сформировал свою команду власти. В сентябре 2019 года в рамках украинско-российского обмена моряки вернулись домой, через два месяца российская сторона передала украинской суда.



Но еще в мае прошлого года в Госбюро расследований (ГБР) начали изучать обстоятельства, предшествовавшие событиям ноября 2018 года. Заявление подал вернувшийся в Украину Андрей Портнов, экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича. Он сбежал после майдана, в 2014-м подпал под действие европейских санкций. Но в 2015 году в европейском суде добился отмены санкций, а на родину вернулся только после второго тура президентских выборов. И сразу же стал регистрировать заявления в ГБР (к концу 2019 года имя Порошенко в качестве свидетеля фигурировало в 13 расследованиях). Дело о захвате кораблей стало одним из первых: Портнов обвинил пятого президента в «умышленном совершении провокации агрессивных и прогнозированных действий российских военных… и причинении потерь ВМС ВСУ». И все это, по мнению Портнова, ради введения военного положения, в течение которого запрещено проводить выборы. Руководивший тогда ГБР Роман Труба сказал журналистам, что следствие изучает мотивы действий украинской власти: «Умышленно ли руководство государства направило наших моряков к Керченскому проливу, понимая в том числе высокую вероятность того, что они попадут в плен?»



Команда Порошенко сразу же обвинила новую власть в преследовании оппозиции. В защиту пятого президента встали многие европейские и американские политики. Сам Порошенко заявил, что расследование инцидента в Керченском проливе стало «атакой на ВСУ». В начале с.г. он пояснил: «Когда был отдан приказ на ротацию, абсолютно обычную очередную ротацию, для обеспечения свободы судоходства и украинского суверенитета в Керченском проливе и Азовском море, мы правильно сделали. Это решение было подтверждено Международным трибуналом в Гамбурге».



Противники Зеленского заподозрили, что новая власть действует совместно с Россией. В октябре прошлого года члены «Европейской солидарности» заявили, что ГБР якобы собирается попросить российскую сторону о правовой помощи (напомним, в Украине на уровне закона РФ признана «государством-агрессором» и «оккупантом» украинской территории). В ГБР эту информацию опровергли.



За время расследования в Госбюро расследований несколько раз сменилось руководство: вместо Романа Трубы руководить ведомством пришла Ирина Венедиктова, которая в середине марта с.г. была назначена на должность генпрокурора Украины. Источники, приближенные к команде Порошенко, сообщают, что Венедиктова, будучи главой ГБР, продвигала расследование по заявлению Портнова. Однако дело упиралось в позицию экс-генпрокурора Руслана Рябошапки. После его увольнения Верховной радой 5 марта с.г. Рябошапка сказал изданию «Гордон», что ГБР передавало в офис генпрокурора проект подозрений Порошенко, но документ не выдерживал критики: «То, в чем обвиняли пятого президента, не имело под собой достаточных оснований, не было никаких доказательств… Юридическая квалификация тоже была фантастическая».



Новый генпрокурор, по словам соратника Порошенко, экс-председатель Верховной рады Андрей Парубия (имя которого тоже фигурирует в некоторых расследованиях) действует иначе: «Генпрокурор Венедиктова открыла пять дел на пятого президента Украины Петра Порошенко. Это не стало неожиданностью. Именно для этого Зеленский ее и назначал». Отметим, назначение генпрокурора в Украине проходит по итогам голосования Верховной рады.



Лидер Радикальной партии (не представлена в нынешнем составе парламента) Олег Ляшко заявил в субботу: «Я получил проверенную информацию, что Генпрокуратура в ближайшее время собирается обвинить в государственной измене командующего ВМС адмирала Воронченко, экс-секретаря СНБО Турчинова и экс-президента Порошенко. Их обвиняют в том, что дали команду на проход наших военных через Керченский пролив». Политик напомнил, что украинская сторона официально считает действия моряков законными и настаивает на том, что задержание судов состоялось в нейтральных водах. Он предположил, что новый генпрокурор «таким решением подыгрывает Москве, у которой мы выиграли дело в Международном морском суде ООН. Получается, она хочет судить тех, кто выиграл у РФ дело? Судить «обидчиков России»?» Ляшко подчеркнул, что не является сторонником Порошенко, но «фальсификация уголовных дел против тех, кто остановил российскую агрессию, против всех нас – это выполнение нынешней властью задания Кремля по дискредитации майдана и нашей освободительной борьбы».



Информацию, обнародованную Ляшко, подтвердила в соцсети член партии Порошенко Виктория Сюмар: «Госизмену хотят пришить адмиралу Игорю Воронченко, Александру Турчинову, Петру Порошенко. Вдумайтесь – за проход украинских судов в украинских территориальных водах... Кому это выгодно? Очевидно, Москве». Соратники Порошенко допускают, что украинской власти громкое дело может быть нужно для того, чтобы отвлечь внимание общества от тяжелых экономических и социальных проблем.



И.о. директора ГБР Александр Соколов сказал «Украинской правде», что информация, обнародованная Ляшко и Сюмар, не соответствует действительности. Расследование по заявлению Портнова ведется, однако «подобные процессуальные решения не планируется принимать». В то же время Соколов сказал журналистам, что в ГБР еще две недели назад получили информацию о подготовке сценария, при котором из-за обвинений в адрес следствия в Киеве могут начаться акции протеста. Олег Ляшко прямо заявил: «Предупреждаю антимайдановскую власть: ни один карантин или вирус не остановит нас, чтобы вынести вас к чертовой матери!»

Пятому президенту Украины Петру Порошенко, экс-секретарю Совета нацбезопасности и обороны Александру Турчинову и командующему Военно-морскими силами ВСУ Игорю Воронченко могут предъявить подозрения в госизмене. Об этом сообщил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Его слова подтвердила член партии Порошенко «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.По данным Ляшко, подозрение готовит офис генпрокурора Украины. Там якобы собираются судить бывших руководителей государства «за то, что отправили моряков в Керченский пролив, где их взяли в плен русские». Напомним, в конце ноября 2018 года украинское командование отдало приказ о передислокации катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу» из Одессы в Мариуполь и Бердянск.Российские пограничники преградили украинским судам путь (говорилось о том, что причиной стал «незаконный заход в территориальные воды», «опасные маневры», «неподчинение требованиям властей РФ»). По украинской версии, суда стали возвращаться в Одессу, и их со стрельбой задержали в нейтральных водах. Порошенко в статусе президента Украины заявил тогда: «Применение оружия со стороны Российской Федерации, атака российских кораблей не были спровоцированы».Порошенко созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны, члены которого обратились к Верховной раде с проектом решения о введении военного положения (ВП). Часть депутатов от оппозиции в конце 2018 года заподозрила, что из-за режима ВП будут сорваны выборы (первый тур президентских выборов в Украине состоялся в конце марта 2019-го). В итоге парламент ввел ВП в отдельных областях, а не на территории всей страны и сроком на месяц, а не на три, как предполагалось.Выборы состоялись согласно плану. А команда Порошенко весной 2019 года обратилась в Международный трибунал по морскому праву. В мае СМИ сообщили о решении суда: российскую сторону обязали освободить украинские суда и их команды. Но решить этот вопрос удалось только после того, как уже новый президент Владимир Зеленский сформировал свою команду власти. В сентябре 2019 года в рамках украинско-российского обмена моряки вернулись домой, через два месяца российская сторона передала украинской суда.Но еще в мае прошлого года в Госбюро расследований (ГБР) начали изучать обстоятельства, предшествовавшие событиям ноября 2018 года. Заявление подал вернувшийся в Украину Андрей Портнов, экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича. Он сбежал после майдана, в 2014-м подпал под действие европейских санкций. Но в 2015 году в европейском суде добился отмены санкций, а на родину вернулся только после второго тура президентских выборов. И сразу же стал регистрировать заявления в ГБР (к концу 2019 года имя Порошенко в качестве свидетеля фигурировало в 13 расследованиях). Дело о захвате кораблей стало одним из первых: Портнов обвинил пятого президента в «умышленном совершении провокации агрессивных и прогнозированных действий российских военных… и причинении потерь ВМС ВСУ». И все это, по мнению Портнова, ради введения военного положения, в течение которого запрещено проводить выборы. Руководивший тогда ГБР Роман Труба сказал журналистам, что следствие изучает мотивы действий украинской власти: «Умышленно ли руководство государства направило наших моряков к Керченскому проливу, понимая в том числе высокую вероятность того, что они попадут в плен?»Команда Порошенко сразу же обвинила новую власть в преследовании оппозиции. В защиту пятого президента встали многие европейские и американские политики. Сам Порошенко заявил, что расследование инцидента в Керченском проливе стало «атакой на ВСУ». В начале с.г. он пояснил: «Когда был отдан приказ на ротацию, абсолютно обычную очередную ротацию, для обеспечения свободы судоходства и украинского суверенитета в Керченском проливе и Азовском море, мы правильно сделали. Это решение было подтверждено Международным трибуналом в Гамбурге».Противники Зеленского заподозрили, что новая власть действует совместно с Россией. В октябре прошлого года члены «Европейской солидарности» заявили, что ГБР якобы собирается попросить российскую сторону о правовой помощи (напомним, в Украине на уровне закона РФ признана «государством-агрессором» и «оккупантом» украинской территории). В ГБР эту информацию опровергли.За время расследования в Госбюро расследований несколько раз сменилось руководство: вместо Романа Трубы руководить ведомством пришла Ирина Венедиктова, которая в середине марта с.г. была назначена на должность генпрокурора Украины. Источники, приближенные к команде Порошенко, сообщают, что Венедиктова, будучи главой ГБР, продвигала расследование по заявлению Портнова. Однако дело упиралось в позицию экс-генпрокурора Руслана Рябошапки. После его увольнения Верховной радой 5 марта с.г. Рябошапка сказал изданию «Гордон», что ГБР передавало в офис генпрокурора проект подозрений Порошенко, но документ не выдерживал критики: «То, в чем обвиняли пятого президента, не имело под собой достаточных оснований, не было никаких доказательств… Юридическая квалификация тоже была фантастическая».Новый генпрокурор, по словам соратника Порошенко, экс-председатель Верховной рады Андрей Парубия (имя которого тоже фигурирует в некоторых расследованиях) действует иначе: «Генпрокурор Венедиктова открыла пять дел на пятого президента Украины Петра Порошенко. Это не стало неожиданностью. Именно для этого Зеленский ее и назначал». Отметим, назначение генпрокурора в Украине проходит по итогам голосования Верховной рады.Лидер Радикальной партии (не представлена в нынешнем составе парламента) Олег Ляшко заявил в субботу: «Я получил проверенную информацию, что Генпрокуратура в ближайшее время собирается обвинить в государственной измене командующего ВМС адмирала Воронченко, экс-секретаря СНБО Турчинова и экс-президента Порошенко. Их обвиняют в том, что дали команду на проход наших военных через Керченский пролив». Политик напомнил, что украинская сторона официально считает действия моряков законными и настаивает на том, что задержание судов состоялось в нейтральных водах. Он предположил, что новый генпрокурор «таким решением подыгрывает Москве, у которой мы выиграли дело в Международном морском суде ООН. Получается, она хочет судить тех, кто выиграл у РФ дело? Судить «обидчиков России»?» Ляшко подчеркнул, что не является сторонником Порошенко, но «фальсификация уголовных дел против тех, кто остановил российскую агрессию, против всех нас – это выполнение нынешней властью задания Кремля по дискредитации майдана и нашей освободительной борьбы».Информацию, обнародованную Ляшко, подтвердила в соцсети член партии Порошенко Виктория Сюмар: «Госизмену хотят пришить адмиралу Игорю Воронченко, Александру Турчинову, Петру Порошенко. Вдумайтесь – за проход украинских судов в украинских территориальных водах... Кому это выгодно? Очевидно, Москве». Соратники Порошенко допускают, что украинской власти громкое дело может быть нужно для того, чтобы отвлечь внимание общества от тяжелых экономических и социальных проблем.И.о. директора ГБР Александр Соколов сказал «Украинской правде», что информация, обнародованная Ляшко и Сюмар, не соответствует действительности. Расследование по заявлению Портнова ведется, однако «подобные процессуальные решения не планируется принимать». В то же время Соколов сказал журналистам, что в ГБР еще две недели назад получили информацию о подготовке сценария, при котором из-за обвинений в адрес следствия в Киеве могут начаться акции протеста. Олег Ляшко прямо заявил: «Предупреждаю антимайдановскую власть: ни один карантин или вирус не остановит нас, чтобы вынести вас к чертовой матери!» Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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