Порошенко и СНБО поддержали решение ввести военное положение на Украине

Украинский президент Пётр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержали решение ввести военное положение в стране на 60 дней.

Как сообщает УНИАН, об этом во время заседания СНБО заявил секретарь Совета Александр Турчинов.

Отмечается, что данное решение должна утвердить Верховная рада.

Летом лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Порошенко планирует сорвать президентские выборы в стране с помощью эскалации боевых действий и введения военного положения в стране.

25 ноября погрануправление ФСБ России по Крыму сообщило, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу.

Впоследствии было зафиксировано выдвижение из порта Бердянск в Азовском море двух бронированных артиллерийских судов класса «Гюрза».

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