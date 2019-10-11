Порошенко и Рошен не хотят платить российские налоги?

Еще в 2015 году в отношении корпорации Roshen в Российской Федерации было возбуждено уголовное дело. Тогда Басманный судом Москвы наложил арест на имущество Липецкой фабрики. Адвокат считает, что суд еще лет 5 будет рассматривать оставшиеся 5 дел.

Липецкая кондитерская фабрика Roshen, находящаяся в собственности экс-президента Украины Петра Порошенко, будет оспаривать ранее произведенное начисление ей налога на добавленную стоимость (НДС) и штрафов, общая сумма которых составляет почти 1 млрд рублей. Известно, что первое дело на 361,5 млн рублей уже находится в суде. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на заявление адвоката Александра Гурьева, отстаивающего интересы предприятия, еще пять дел сейчас приостановлены до окончательного решения по первому.

В четверг, 3 октября, Арбитражным судом Центрального округа Москвы было принято решение назначить на 14 ноября процесс по рассмотрению кассации Липецкой кондитерской фабрики об оспаривании начисления 361,5 млн рублей по НДС и штрафам. В качестве ответчика по этому делу выступает межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам данного региона.

«У Липецкой кондитерской фабрики в производстве в судах находятся еще пять дел, где налоговая служба Липецкой области является ответчиком», – отметил в своем заявлении Гурьев.

Представитель интересов предприятия подчеркнул, что все дела затрагивают начисления НДС, которые были назначены при строительстве здания кондитерской фабрики на территории села Косыревка в Липецком районе Липецкой области. Строительные работы проводились нижегородской научно-производственной фирмой «Металлимпресс». На данный момент рассмотрение пяти дел приостановлено до тех пор, пока не будет завершено первое.

Стоит сказать, что корпорация Roshen запустила процесс по первому делу еще в 2015 году. Тогда предприятию было предложено выплатить порядка 285,9 млн рублей в качестве НДС за период с 1 по 4 кварталы 2012 года. Помимо этого, здесь числится выплата пеней по этому налогу (26,2 млн р.) и штрафа – 49,5 млн рублей. За последние 4 года материалы по этому делу возросли до 103 томов. Адвокат Гурьев полагает, что на рассмотрение оставшихся пяти дел суду может потребоваться еще по меньшей мере лет пять.

Дело Roshen

Корпорация Roshen представляет собой один из основных активов экс-главы Украины. В ее состав входит несколько кондитерских фабрик, которые находятся в Киеве, Кременчуге, еще 2 в Виннице, а также имеется завод в Клайпеде (Литва) и Bonbonetti Choco (в Венгрии). Суммарный объем производства фабрики составляет порядка 450 тысяч тонн, куда входит 350 видов различных наименований кондитерских изделий.

Напомним, в 2015 году в отношении руководства корпорации в Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами. Басманным судом Москвы было принято решение о наложении ареста на имущество Липецкой фабрики: в частности, на склад, где хранилась готовая продукция, 4 цеха, здание, где расположен подсобный корпус. Помимо этого арестовали 7 участков земли, общая площадь которых превышает 700 тысяч кв. м. После этого сотрудников закрытой фабрики уволили, а производство не работает и сейчас.