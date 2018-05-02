|
Порошенко и помощник госсекретаря США обсудили противодействие «Северному потоку — 2»
02 мая 2018, 22:09 • 56 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, во время которой затронул тему строительства газопровода «Северный поток — 2».
Reuters
Как заявили в пресс-службе главы государства, стороны скоординировали «шаги по противодействию строительству проекта «Северный поток — 2».
«Во время встречи были обсуждены ситуация с безопасностью на Донбассе и необходимые первоочередные шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании. Скоординированы подходы к реализации инициативы по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Порошенко поблагодарил США за «твёрдую и решительную поддержку в борьбе с российской агрессией».
«Подчёркнута важность предоставления Украине военной помощи и отмечено решение Вашингтона по поставкам оборонительных вооружений», — добавили в пресс-службе.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о недопустимости работы на украинской территории компаний из Европы, которые сотрудничают с проектом газопровода «Северный поток — 2».
Подпишитесь на нас
56
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
30 апреля 2018, 11:54
|
29 апреля 2018, 00:09
|
27 апреля 2018, 02:24
|
26 апреля 2018, 07:10
|
29 апреля 2018, 14:56
|
27 апреля 2018, 09:09
|
30 апреля 2018, 03:39