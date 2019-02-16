Порошенко и Меркель обсуждают Россию на встрече в Мюнхене

Президент Украины Пётр Порошенко в рамках Мюнхенской конференции по безопасности проводит встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

«Президент в Мюнхене проводит переговоры с канцлером Германии», — написал он в своём Facebook.

По его словам, одними из главных тем встречи являются «прекращение российской агрессии» и «предотвращение российского вмешательства в президентские выборы на Украине».

Ранее Порошенко заявил, что 16 февраля в Мюнхене он встретится с вице-президентом США Майком Пенсом.