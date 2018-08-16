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Порошенко и Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с Сенцовым

16 августа 2018, 16:39  •  59 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Пётр Порошенко и Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании», — говорится в сообщении.

Кроме того, они обсудили ситуацию с осуждённым в России украинским режиссёром Олегом Сенцовым. 

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил озабоченность ситуацией с Сенцовым.

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