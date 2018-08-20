Порошенко и Меркель договорились о продолжении консультаций по миссии ООН в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

«Пётр Порошенко и Ангела Меркель договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел нормандского формата по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе беседы Меркель рассказала о результатах переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоялись 18 августа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обстоятельными переговоры Путина и Меркель во дворце Мезеберг в Германии.

Ранее Порошенко в ходе телефонных переговоров с Ангелой Меркель обсудил реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».

Эксперт Сергей Чижов прокомментировал в беседе с НСН сложившуюся вокруг газопровода ситуацию.