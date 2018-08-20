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Порошенко и Меркель договорились о продолжении консультаций по миссии ООН в Донбассе
20 августа 2018, 18:09 • 36 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.
globallookpress.com
«Пётр Порошенко и Ангела Меркель договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел нормандского формата по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе беседы Меркель рассказала о результатах переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоялись 18 августа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обстоятельными переговоры Путина и Меркель во дворце Мезеберг в Германии.
Ранее Порошенко в ходе телефонных переговоров с Ангелой Меркель обсудил реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
Эксперт Сергей Чижов прокомментировал в беседе с НСН сложившуюся вокруг газопровода ситуацию.
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