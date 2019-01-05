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Порошенко и Эрдоган обсудили стратегическое партнёрство

05 января 2019, 15:09  •  31 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом укрепление стратегического партнёрства и усиление координации взаимодействия на международной арене.
 
Reuters
 

«Во время переговоров лидеры двух государств обсудили пути укрепления стратегического партнёрства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли», — сообщает пресс-служба Порошенко.

Также отмечается, что оба лидера отметили положительную динамику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Порошенко и председатель Верховной рады Андрей Парубий 5—6 января посетят с визитом Турцию для получения томоса об автокефалии украинской церкви.

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