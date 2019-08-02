Порошенко и его дорога на дно. Или на нары? • 118 • Аналитика









Визит друга

В предыдущую встречу Курт расцеловал Петра перед президентскими выборами на американском эсминце в Одессе, то есть продемонстрировал полную свою поддержку, а заодно и флота США. И Пётр с треском проиграл выборы политическому неофиту Владимиру Зеленскому. И вот опять их тёплая встреча… Что же теперь ожидает Петра?



На встрече с Волкером Порошенко выглядел плохо: повторял свои антироссийские мантры без всякого воодушевления, не улыбался в ответ улыбчивому Курту. А после встречи, не дождавшись отъезда дорогого гостя, Порошенко незамедлительно уезжает отдыхать вместе с семьёй в Турцию и далее. Не берёт пример с Путина, который отдыхает исключительно в России.



Что же такого мог сказать Волкер Порошенко за закрытыми дверями? «Всё плохо, дальше позаботься о себе сам, Трамп разбушевался?» Здесь надо иметь в виду, что Волкер не принадлежит к числу друзей Трампа, скорее, он, друг и соратник Джона Маккейна, оппонент Трампа. Заметим, что Зеленский не поехал с Волкером инспектировать ВСУ на Донбассе, а поехал отдыхать в Одессу. Со спецпредставителем США президент Зе имел встречу протокольного характера, сообщает киевская пресса. Причём всё это происходит после звонка Трампа Зеленскому. Такое впечатление, что Трамп предупредил Зеленского о Волкере.



Ультиматум Трампа

Симптоматично, что приезд Волкера в Киев совпадает со звонком президента Трампа президенту Зеленскому, чтобы поздравить его с убедительной победой на выборах в Раду. Однако неожиданный звонок Трампа почему-то не вызвал большой радости в «офисе Зеленского», почему? Потому что он очень напоминает ультиматум.



Заметим, Трамп и Волкер говорят о совершенно разных вещах. Трамп с Зеленским — о коррупции, Волкер же эту тему не поднимает, он говорил о большом вкладе Порошенко в реформы на Украине, а затем выражает озабоченность положением русско-язычного населения Донбасса.



Только что Зеленский звонил Путину, Трамп сам позвонил Зеленскому, и его поздравления — скорее предлог для звонка. Трамп поставил Зеленскому задачу «расследования коррупционных дел и улучшения имиджа страны», и это взаимосвязанные вещи. Дальше – сам ультиматум: оказывается, именно они являются «главными проблемами для углубления отношений двух стран». В заключение Трамп говорит общие слова о поддержке суверенитета Украины, обещает помогать проведению реформ, приглашает Зеленского в Белый дом в удобное для обеих сторон время. Если он хотя бы сдвинет «главные проблемы» с места?



Американские комментаторы говорят, что Трамп беседовал с Зеленским довольно долго. Разговор прошёл успешно, они нашли общий язык. Всё это лишь слова, слова…



Можно предположить, что Трамп требовал от Зеленского расследовать коррупционные дела на Украине Джо Байдена, своего «демократического» соперника на президентских выборах, и если он улучшит таким образом свой имидж, то будет вознаграждён поездкой в Вашингтон и личной встречей с Трампом. Практически одновременно со звонком в Киев Трамп, комментируя «расследование прокурора Мюллера», высказался о России: «Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией». Тогда Украина – не причина не ладить с Россией…



Между Трампом и Байденом

Похоже, Зеленский угодил между молотом Трампа и наковальней Байдена и Демократической партии США, которые пестовали Порошенко и националистов до прихода Трампа.



Понятно, что требуемый Трампом компромат на Джо Байдена непременно потянет за собой Петра Порошенко, у которого и своих коррупционных дел по горло. Порошенко страхуется своей антироссийской риторикой и силовой поддержкой националистов, однако насколько прочны эти страховки? Зеленскому для укрепления своего авторитета нужно начать выполнять какие-то свои предвыборные обещания, например, сняв депутатскую неприкосновенность, отправить Петра на нары. Это будет большой скандал, который потрясёт страну, и Волкер по-дружески делает Порошенко предложение уехать отдыхать в Турцию и далее? Предложение, от которого он не может отказаться?



Возможно, Волкер и конкретно предупредил о чём-то Порошенко: он делает ещё странное для него заявление о «сторонах конфликта» на Донбассе, за этим может скрываться некая интрига. Конечно, всё это конспирологические размышления, но они ближе к истине, чем общие слова официальных лиц и комментаторов.

Друг покойного сенатора Джона Маккейна, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер нанёс очередной визит в Киев, где встретился с Петром Порошенко. Они обнялись и расцеловались на камеру.В предыдущую встречу Курт расцеловал Петра перед президентскими выборами на американском эсминце в Одессе, то есть продемонстрировал полную свою поддержку, а заодно и флота США. И Пётр с треском проиграл выборы политическому неофиту Владимиру Зеленскому. И вот опять их тёплая встреча… Что же теперь ожидает Петра?На встрече с Волкером Порошенко выглядел плохо: повторял свои антироссийские мантры без всякого воодушевления, не улыбался в ответ улыбчивому Курту. А после встречи, не дождавшись отъезда дорогого гостя, Порошенко незамедлительно уезжает отдыхать вместе с семьёй в Турцию и далее. Не берёт пример с Путина, который отдыхает исключительно в России.Что же такого мог сказать Волкер Порошенко за закрытыми дверями? «Всё плохо, дальше позаботься о себе сам, Трамп разбушевался?» Здесь надо иметь в виду, что Волкер не принадлежит к числу друзей Трампа, скорее, он, друг и соратник Джона Маккейна, оппонент Трампа. Заметим, что Зеленский не поехал с Волкером инспектировать ВСУ на Донбассе, а поехал отдыхать в Одессу. Со спецпредставителем США президент Зе имел встречу протокольного характера, сообщает киевская пресса. Причём всё это происходит после звонка Трампа Зеленскому. Такое впечатление, что Трамп предупредил Зеленского о Волкере.Симптоматично, что приезд Волкера в Киев совпадает со звонком президента Трампа президенту Зеленскому, чтобы поздравить его с убедительной победой на выборах в Раду. Однако неожиданный звонок Трампа почему-то не вызвал большой радости в «офисе Зеленского», почему? Потому что он очень напоминает ультиматум.Заметим, Трамп и Волкер говорят о совершенно разных вещах. Трамп с Зеленским — о коррупции, Волкер же эту тему не поднимает, он говорил о большом вкладе Порошенко в реформы на Украине, а затем выражает озабоченность положением русско-язычного населения Донбасса.Только что Зеленский звонил Путину, Трамп сам позвонил Зеленскому, и его поздравления — скорее предлог для звонка. Трамп поставил Зеленскому задачу «расследования коррупционных дел и улучшения имиджа страны», и это взаимосвязанные вещи. Дальше – сам ультиматум: оказывается, именно они являются «главными проблемами для углубления отношений двух стран». В заключение Трамп говорит общие слова о поддержке суверенитета Украины, обещает помогать проведению реформ, приглашает Зеленского в Белый дом в удобное для обеих сторон время. Если он хотя бы сдвинет «главные проблемы» с места?Американские комментаторы говорят, что Трамп беседовал с Зеленским довольно долго. Разговор прошёл успешно, они нашли общий язык. Всё это лишь слова, слова…Можно предположить, что Трамп требовал от Зеленского расследовать коррупционные дела на Украине Джо Байдена, своего «демократического» соперника на президентских выборах, и если он улучшит таким образом свой имидж, то будет вознаграждён поездкой в Вашингтон и личной встречей с Трампом. Практически одновременно со звонком в Киев Трамп, комментируя «расследование прокурора Мюллера», высказался о России: «Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией». Тогда Украина – не причина не ладить с Россией…Похоже, Зеленский угодил между молотом Трампа и наковальней Байдена и Демократической партии США, которые пестовали Порошенко и националистов до прихода Трампа.Понятно, что требуемый Трампом компромат на Джо Байдена непременно потянет за собой Петра Порошенко, у которого и своих коррупционных дел по горло. Порошенко страхуется своей антироссийской риторикой и силовой поддержкой националистов, однако насколько прочны эти страховки? Зеленскому для укрепления своего авторитета нужно начать выполнять какие-то свои предвыборные обещания, например, сняв депутатскую неприкосновенность, отправить Петра на нары. Это будет большой скандал, который потрясёт страну, и Волкер по-дружески делает Порошенко предложение уехать отдыхать в Турцию и далее? Предложение, от которого он не может отказаться?Возможно, Волкер и конкретно предупредил о чём-то Порошенко: он делает ещё странное для него заявление о «сторонах конфликта» на Донбассе, за этим может скрываться некая интрига. Конечно, всё это конспирологические размышления, но они ближе к истине, чем общие слова официальных лиц и комментаторов. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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