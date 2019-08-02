Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дайджест СМИ: США вводят новые санкции против России, Берлин отказался помогать ...
В "толерантной и свободной" Швеции девушку не пустили в автобус из-за ...
Волкер допустил возможность участия Трампа в переговорах по Донбассу
"Залезайте": Медведев едва не оставил часть кабмина в горячих источник...
Главная / Аналитика

Порошенко и его дорога на дно. Или на нары?

02 августа 2019, 19:09  •  118 • Аналитика
Друг покойного сенатора Джона Маккейна, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер нанёс очередной визит в Киев, где встретился с Петром Порошенко. Они обнялись и расцеловались на камеру.




Визит друга


В предыдущую встречу Курт расцеловал Петра перед президентскими выборами на американском эсминце в Одессе, то есть продемонстрировал полную свою поддержку, а заодно и флота США. И Пётр с треском проиграл выборы политическому неофиту Владимиру Зеленскому. И вот опять их тёплая встреча… Что же теперь ожидает Петра?


На встрече с Волкером Порошенко выглядел плохо: повторял свои антироссийские мантры без всякого воодушевления, не улыбался в ответ улыбчивому Курту. А после встречи, не дождавшись отъезда дорогого гостя, Порошенко незамедлительно уезжает отдыхать вместе с семьёй в Турцию и далее. Не берёт пример с Путина, который отдыхает исключительно в России.

Что же такого мог сказать Волкер Порошенко за закрытыми дверями? «Всё плохо, дальше позаботься о себе сам, Трамп разбушевался?» Здесь надо иметь в виду, что Волкер не принадлежит к числу друзей Трампа, скорее, он, друг и соратник Джона Маккейна, оппонент Трампа. Заметим, что Зеленский не поехал с Волкером инспектировать ВСУ на Донбассе, а поехал отдыхать в Одессу. Со спецпредставителем США президент Зе имел встречу протокольного характера, сообщает киевская пресса. Причём всё это происходит после звонка Трампа Зеленскому. Такое впечатление, что Трамп предупредил Зеленского о Волкере.

Ультиматум Трампа


Симптоматично, что приезд Волкера в Киев совпадает со звонком президента Трампа президенту Зеленскому, чтобы поздравить его с убедительной победой на выборах в Раду. Однако неожиданный звонок Трампа почему-то не вызвал большой радости в «офисе Зеленского», почему? Потому что он очень напоминает ультиматум.

Заметим, Трамп и Волкер говорят о совершенно разных вещах. Трамп с Зеленским — о коррупции, Волкер же эту тему не поднимает, он говорил о большом вкладе Порошенко в реформы на Украине, а затем выражает озабоченность положением русско-язычного населения Донбасса.

Только что Зеленский звонил Путину, Трамп сам позвонил Зеленскому, и его поздравления — скорее предлог для звонка. Трамп поставил Зеленскому задачу «расследования коррупционных дел и улучшения имиджа страны», и это взаимосвязанные вещи. Дальше – сам ультиматум: оказывается, именно они являются «главными проблемами для углубления отношений двух стран». В заключение Трамп говорит общие слова о поддержке суверенитета Украины, обещает помогать проведению реформ, приглашает Зеленского в Белый дом в удобное для обеих сторон время. Если он хотя бы сдвинет «главные проблемы» с места?

Американские комментаторы говорят, что Трамп беседовал с Зеленским довольно долго. Разговор прошёл успешно, они нашли общий язык. Всё это лишь слова, слова…

Можно предположить, что Трамп требовал от Зеленского расследовать коррупционные дела на Украине Джо Байдена, своего «демократического» соперника на президентских выборах, и если он улучшит таким образом свой имидж, то будет вознаграждён поездкой в Вашингтон и личной встречей с Трампом. Практически одновременно со звонком в Киев Трамп, комментируя «расследование прокурора Мюллера», высказался о России: «Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией». Тогда Украина – не причина не ладить с Россией…

Между Трампом и Байденом


Похоже, Зеленский угодил между молотом Трампа и наковальней Байдена и Демократической партии США, которые пестовали Порошенко и националистов до прихода Трампа.

Понятно, что требуемый Трампом компромат на Джо Байдена непременно потянет за собой Петра Порошенко, у которого и своих коррупционных дел по горло. Порошенко страхуется своей антироссийской риторикой и силовой поддержкой националистов, однако насколько прочны эти страховки? Зеленскому для укрепления своего авторитета нужно начать выполнять какие-то свои предвыборные обещания, например, сняв депутатскую неприкосновенность, отправить Петра на нары. Это будет большой скандал, который потрясёт страну, и Волкер по-дружески делает Порошенко предложение уехать отдыхать в Турцию и далее? Предложение, от которого он не может отказаться?

Возможно, Волкер и конкретно предупредил о чём-то Порошенко: он делает ещё странное для него заявление о «сторонах конфликта» на Донбассе, за этим может скрываться некая интрига. Конечно, всё это конспирологические размышления, но они ближе к истине, чем общие слова официальных лиц и комментаторов.
Виктор Каменев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
02 августа 2019, 06:09
Дорогой динозавров. Вымрем или приспособимся?
02 августа 2019, 06:09
О пожарах политических, мифических и экономических
31 июля 2019, 08:39
Американцы напуганы. Российская армия преображается
01 августа 2019, 10:39
Япония вместо Турции. Чем привлекательна программа F-35 для союзников США
02 августа 2019, 19:09
Порошенко и его дорога на дно. Или на нары?
01 августа 2019, 17:09
Цивилизация Россия. Вызовы и ответы
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 августа 2019, 06:09
Главный расследователь "российского вмешательства" Мюллер сам оказался прес...
02 августа 2019, 06:09
"Компромиссная фигура": Назван устраивающий США глава офиса Зеленского - СМ...
02 августа 2019, 02:54
"В Канаде леса горят добрее и честнее": Военкор показал, как активист сравн...
02 августа 2019, 02:54
Пустился в бега, прихватив жизненно важную информацию: Эксперты гадают, что ждет Поро...
02 августа 2019, 02:54
"Не холоп, а хозяин": В гостях у Скабеевой поляк Корейба напал на украинца
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июля 2019, 20:09
Взрывпакеты, куски асфальта и бутылки: Митинг в Москве наглядно доказал "мирный протест"
29 июля 2019, 07:54
Недооценка пропаганды. Кто пустил под откос «трюхан-мобиль»?
29 июля 2019, 01:24
Получивший премию украинский морпех поднял "восстание" на позициях в Донбассе
02 августа 2019, 02:54
"Не холоп, а хозяин": В гостях у Скабеевой поляк Корейба напал на украинца
27 июля 2019, 07:09
Понимающая Москва. Отойти от Киева на безопасное расстояние
28 июля 2019, 05:54
В ФБР не рискнули оспорить разоблачение по черным ящикам МН17: "Комментариев нет"
28 июля 2019, 09:09
"Длинноволосых" борцов за свободу не дали заменить на "мужиков в телогрейках": Журналисты об итогах "мирного митинга" в Москве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.