Порошенко готовят наручники. Его ждут на допросы по 19 уголовным делам • 164 • Украина

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о незаконном перемещении картин и по «пленкам Деркача». Его адвокаты неявку объяснили тем, что повестки на допрос ему вручили ненадлежащим образом.



Порошенко уже второй раз за неделю игнорирует вызовы на допросы. К журналистам под зданием ГБР в Киеве вышли адвокаты экс-гаранта и заявили, что сотрудники ГБР обманывают, когда говорят, что повестки были отправлены по месту работы, жительства и регистрации Порошенко. Но повестка на допрос была вручена и жене Порошенко Марине в музее Гончара, откуда сам бывший президент сбежал через черный ход.



Порошенко бегает от повесток, как заяц. А ушлые адвокаты всегда находят причины его неявки на допросы. Так, адвокаты политика Илья Новиков заявил следующее: «Следователи ГБР не смогли с соблюдением закона вручить повестки. Они пытались ввести в Украине такую практику, чтобы вручение повестки можно было заменить вывешиванием видео на сайте ГБР. Этого не будет. Порошенко определенно не будет рассматривать это как законный способ вызова на допрос». В прошлый раз Порошенко вызвали на допрос на 26 мая по делу о незаконном перемещении картин, но он также не явился.



В ГБР сообщали, что по первому делу выясняются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины картин из коллекции Порошенко. Политика подозревают, что он скрыл от таможни перемещение картин через границу. А это 43 полотна всемирно известных художников. Среди них работы Айвазовского, Лагорио, Котарбинского, Тропинина, Хмелюка и Репина. Печерский районный суд арестовал эту коллекцию.



По второму делу ГБР намерено допросить Порошенко, каким образом были сделаны записи разговоров с Байденом в его кабинете. Независимый депутат Андрей Деркач, который опубликовал записи, считает, что Байден оказывал давление на руководство Украины из-за уголовных дел против его сына Хантера Байдена. Одна из тем опубликованных разговоров — увольнение тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал дело крупнейшей частной газовой компании на Украине Burisma. Весной 2014 года сын Джо Байдена Хантер вошел в совет директоров Burisma Holdings, а в 2016-м генпрокуратура начала антикоррупционное расследование в отношении компании. По словам Деркача, Шокин «вышел на Байдена». На записях Байден обещает Порошенко, что Украине предоставят миллиард долларов кредитных гарантий, если Шокин уйдет в отставку, а правительство страны сменится. Через четыре дня после этой беседы Шокина сняли с должности.



Сам Порошенко заявил, что записи сфабрикованы, и обвинил олигарха Коломойского и Офис президента в причастности к их обнародованию.



Всего на Порошенко заведено 19 уголовных дел. Так, Порошенко обвиняют в госизмене уже не в первый раз. В мае 2019 года ГБР возбудило уголовное дело против бывшего украинского президента по факту событий в Керченском проливе. В ноябре 2018 года Порошенко отправил три военных корабля в российские воды и, по версии следствия, использовал их задержание как повод объявить в стране военное положение и перенести президентские выборы. Экс-президент также фигурирует в делах о легализации преступных доходов, попытке узурпации судебной власти, злоупотреблении служебным положением, незаконном назначении правительства. Однако, ни по одному из них официально он не проходит ни в качестве подозреваемого, ни в качестве обвиняемого. Заявителем в большинстве этих дел выступает бывший замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.



Однако расследование всех этих уголовных дел наталкивается на хроническую неявку Порошенко под разными предлогами. Дело уже дошло до того, бывший руководитель ГБР, ставшая уже Генпрокуроом Украины, Ирина Венедиктова заявила о 30 случаях неявки. Она рекомендовала подготовить документы для силового привода экс-президента на допросы. Увидим ли Порошенко в наручниках, узнаем в ближайшее время.

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о незаконном перемещении картин и по «пленкам Деркача». Его адвокаты неявку объяснили тем, что повестки на допрос ему вручили ненадлежащим образом.Порошенко уже второй раз за неделю игнорирует вызовы на допросы. К журналистам под зданием ГБР в Киеве вышли адвокаты экс-гаранта и заявили, что сотрудники ГБР обманывают, когда говорят, что повестки были отправлены по месту работы, жительства и регистрации Порошенко. Но повестка на допрос была вручена и жене Порошенко Марине в музее Гончара, откуда сам бывший президент сбежал через черный ход.Порошенко бегает от повесток, как заяц. А ушлые адвокаты всегда находят причины его неявки на допросы. Так, адвокаты политика Илья Новиков заявил следующее: «Следователи ГБР не смогли с соблюдением закона вручить повестки. Они пытались ввести в Украине такую практику, чтобы вручение повестки можно было заменить вывешиванием видео на сайте ГБР. Этого не будет. Порошенко определенно не будет рассматривать это как законный способ вызова на допрос». В прошлый раз Порошенко вызвали на допрос на 26 мая по делу о незаконном перемещении картин, но он также не явился.В ГБР сообщали, что по первому делу выясняются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины картин из коллекции Порошенко. Политика подозревают, что он скрыл от таможни перемещение картин через границу. А это 43 полотна всемирно известных художников. Среди них работы Айвазовского, Лагорио, Котарбинского, Тропинина, Хмелюка и Репина. Печерский районный суд арестовал эту коллекцию.По второму делу ГБР намерено допросить Порошенко, каким образом были сделаны записи разговоров с Байденом в его кабинете. Независимый депутат Андрей Деркач, который опубликовал записи, считает, что Байден оказывал давление на руководство Украины из-за уголовных дел против его сына Хантера Байдена. Одна из тем опубликованных разговоров — увольнение тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал дело крупнейшей частной газовой компании на Украине Burisma. Весной 2014 года сын Джо Байдена Хантер вошел в совет директоров Burisma Holdings, а в 2016-м генпрокуратура начала антикоррупционное расследование в отношении компании. По словам Деркача, Шокин «вышел на Байдена». На записях Байден обещает Порошенко, что Украине предоставят миллиард долларов кредитных гарантий, если Шокин уйдет в отставку, а правительство страны сменится. Через четыре дня после этой беседы Шокина сняли с должности.Сам Порошенко заявил, что записи сфабрикованы, и обвинил олигарха Коломойского и Офис президента в причастности к их обнародованию.Всего на Порошенко заведено 19 уголовных дел. Так, Порошенко обвиняют в госизмене уже не в первый раз. В мае 2019 года ГБР возбудило уголовное дело против бывшего украинского президента по факту событий в Керченском проливе. В ноябре 2018 года Порошенко отправил три военных корабля в российские воды и, по версии следствия, использовал их задержание как повод объявить в стране военное положение и перенести президентские выборы. Экс-президент также фигурирует в делах о легализации преступных доходов, попытке узурпации судебной власти, злоупотреблении служебным положением, незаконном назначении правительства. Однако, ни по одному из них официально он не проходит ни в качестве подозреваемого, ни в качестве обвиняемого. Заявителем в большинстве этих дел выступает бывший замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.Однако расследование всех этих уголовных дел наталкивается на хроническую неявку Порошенко под разными предлогами. Дело уже дошло до того, бывший руководитель ГБР, ставшая уже Генпрокуроом Украины, Ирина Венедиктова заявила о 30 случаях неявки. Она рекомендовала подготовить документы для силового привода экс-президента на допросы. Увидим ли Порошенко в наручниках, узнаем в ближайшее время. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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