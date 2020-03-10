Порошенко готовится уехать «на лечение», если не удастся подкупить нового Генпрокурора

Источник в Офисе Президента сообщает, что Порошенко готовится покинуть Украину и улететь на «лечение». Приблизительный отлёт готовят на конец весны. Причина банальная: новый Генпрокурор.Из-за короновируса заседания Рады отложена минимум на две недели, и этот временной лаг сотрудники Порошенко используют для зондирования почвы. В офисе бывшего гаранта ждут появления точной кандидатуры нового Генпрокурора, а после начнут предлагать ему «кеш» за «торможение дел», как это было с Рябошапкой.Одновременно западные послы продолжают обрабатывать Зеленского, убеждая того, что посадка экс-президента сильно ударит по международному имиджу Украины. Пока кандидатуры на пост главы ГПУ нет: Банковая выбирает между нынешней руководительницей ГБР Венедиктовой, экс-заместителем ГПУ Давидом Сакварелидзе и юристом «95 квартала» Сергеем Ионушасом. Но тот факт, что с Резницкой уже сбежал зам Рябошапки – Касько – плохой знак для Порошенко, поскольку Касько поклялся в верности Соросу и присягнул Демпартии США, которые топили и топят за Петра Алексеевича.Однако не факт, что команда Порошенко не договорится с новым главой офиса, тем более, что старый друг и бизнес-партнер Порошенко – Ринат Ахметов – получил возможность влиять на многие кадровые назначения. И самому богатому человеку Украины совсем не с руки, чтобы следователи раскопали финансовую подоплеку его отношений с бывшим гарантом. Но, конечно, если план «купить ГПУ» потерпит фиаско, то Петр Алексеевич улетит лечиться - а там его не достать никакому Портнову. Пока же команда Порошенко разработала стратегию создания для него имиджа «политических репрессий», и из бывшего лидера Украины станут лепить самого главного оппозиционера. Сам Петр Порошенко уже занял линию обороны: на допросы в ГБР ходит только с группой поддержки в виде молодежного крыла «ЕС» и кричит о путинской агрессии против него лично. Порошенко пытается донести до своей паствы мысль, что атаки на него организует «пятая колонна» Кремля, потому что понимает, что первыми начнут трусить его бизнес - активы, которые фигурируют в делах по отмыванию президентом №5 бюджетных денег.