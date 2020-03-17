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Порошенко готовит путч Зеленскому после спада эпидемии. Вернувшиеся из ЕС выйдут на майдан

17 марта 2020, 17:35  •  12 • Украина


Назначение Ирины Венедиктовой Генпрокурором активизировало «путчевые настроения» в штабе экс-президента. Достаточно было послушать крики члена «Европейской солидарности» Вятровича о том, что новая глава ГПУ — это реванш майдана, чтобы убедиться в намерениях Петра Алексеевича возглавить местный ГКЧП.

По словам главного декоммунизатора, Венедиктова нужна Зеленскому для осуществления политических репрессий. Кроме того, в «Евросолидарности» начали запугивать ветеранов майдана, которые сейчас возвращаются с заработков, перспективой уголовного наказания за участие в госперевороте. «Посадят не одного меня, как бы тонко намекает соучастникам Петр Алексеевич…», - пишут по этому поводу соцсети. Действительно, не секрет, что новая глава офиса ГПУ выступает за отмену закона об амнистии Майдана, а это означает преследование сотен тысяч активистов, волонтеров и ветеранов революции, которые нажились на перевороте. Как пишет ряд ТГ-каналов, Порошенко и его штаб начали работать над планом свержения Зеленского после эпидемии коронавируса. Уже очевидно, что позиции и рейтинг президента упадут после того, как отбушует первая волна болезни: экономика рухнет, МВФ заблокирует помощь, гривна обвалится, а регионы попытаются автономизироваться. Во фракции главы государства тоже зреет бунт, который обернется ослаблением «Слуги народа» и атаками соросят.

Поэтому Порошенко отукрывает второй фронт: он очень рассчитывает на заробитчан, которые вернулись сейчас из Европы, и продолжают пересекать границы Украины. Не секрет, что Польша, Италия, Чехия, Словакия избавляются от украинских гастарбайтеров в связи с пандемией. По неофициальным данным, на заработки выехало около 9 миллионов украинцев, и если даже часть из них вернется, то «европейского потенциала» хватит для задумки Порошенко.

Только 16 марта в Украину вернулись 50 тысяч человек, так что резервы для нового майдана у бывшего главкома имеются. Тем более, что основная масса «возвращенцев» - сторонники «Евросолидарности», ведь Галичина на президентских выборах массового голосовала за «Армовир». Именно в вечном майданном инкубаторе зреют протестные настроения против зе-власти, которыми и собирается воспользоваться штаб Порошенко. Там уже началась подготовка к мобилизации западноукраинского электората, тем более, что у заробитчан сейчас много свободного времени: границы закрыты, в ближайшее время вернуться к работе в ЕС им не светит, да еще и безвиз могут отменить. Через 2-3 месяца у гастарбайтеров подойдут к концу привезённые деньги и ситуация станет критической – именно этим и воспользуются «путчисты». Кроме того, Порошенко спонсирует и акции протеста «Нет капитуляции», удерживая на плаву армию атошников, которым также не поздоровится, если власть будет продолжать попытки сближения с Донбассом и прекращения войны. К слову, несмотря на закон о коронавирусе, утром под Радой митинговали радикалы и патриоты, требуя полной изоляции парламента: «евросолидаристы» боятся, что Верховная рада под шумок попытается протянуть политическую часть Минска-2. Уже завтра Порошенко активизирует свою сетку порохоботов. Учитывая, что люди будут сидеть по домам, в ближайшие дни будет приведена в действие сеть ЛОМов в Facebook и СМИ для информационной подготовки сторонников реванша. Не стоит забывать и тот факт, что инициативы экс-гаранта поддерживают и соросята, которые ведут регулярную информационную войну против Зеленского и его команды. Так что планы Порошенко свергнуть «клоуна» вполне из разряда утопии могут стать реальностью.


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