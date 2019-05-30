Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова оценила планы Саакашвили «строить новую Украину»
США бойкотировали Конференцию по разоружению из-за председательства "нелеги...
Верховная рада отказалась отправить в отставку Гройсмана
Как Путин решил три главные мировые угрозы
Главная / Политика

Порошенко готовит побег в Великобританию - источник

30 мая 2019, 14:39  •  27 • Политика
СМИ со ссылкой на источники сообщают о том, что экс-президент Украины Пётр Порошенко якобы готовит побег из страны и намерен вылететь в Великобританию по состоянию здоровья, но без обратного билета.
Издание elise.com со ссылкой ни информированные источники сообщает о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко намеревается срочно покинуть страну. Проще говоря, готовит побег.
Сообщается, что вылететь бывший "гарант" намерен в Великобританию. В качестве предлога указываются проблемы со здоровьем. Но какие именно, не уточняется.
По данным СМИ, бывший украинский лидер намерен вылететь в Соединённое Королевство без обратного билета. И, судя по заголовку статьи, планирует сбежать из Незалежной вместе с супругой.
Издание также указывает на то, что, по его данным, "Порошенко фактически не живет в своём замке в селе Козине, поскольку со дня на день там должны быть обыски". А сейчас местонахождение бывшего "гаранта" так и вовсе неизвестно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
29 мая 2019, 23:39
Постпред России ответил на обвинения США в испытании ядерных боезарядов малой мощности
30 мая 2019, 11:24
Помешал врачу - попал в тюрьму: Уголовный кодекс могут дополнить новой статьей
29 мая 2019, 19:09
Чего стоит свобода слова в Прибалтике? МИД встал на защиту российского журналиста
29 мая 2019, 22:24
"Можно присылать на карточку": Бабченко клянчит деньги в честь годовщины своей "смерти"
29 мая 2019, 19:09
Пушков и Матвиенко призвали уйти в отставку избившего журналиста чиновника
30 мая 2019, 02:54
Празднование столетия дипотношений Москвы и Кабула превратилось в межафганские переговоры
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 мая 2019, 17:54
"Радуются совершенно зря": эксперт прокомментировал вердикт трибунала по Керченскому инциденту и реакцию Киева на него
25 мая 2019, 17:39
"Выглядит не ахти": Источники сообщили об отставке Владислава Суркова
28 мая 2019, 04:09
"Вот и кастрюля на голове": В Сети обсудили экипировку Зеленского для поездки в Донбасс
26 мая 2019, 16:09
Яценюк призвал Зеленского созвать СБ ООН из-за решения трибунала по морякам
23 мая 2019, 23:09
В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
29 мая 2019, 12:39
"Возмущение Скабеевой": оскорблённый в прямом эфире Платошкин подаёт в суд
27 мая 2019, 11:39
Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.