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Порошенко готовит побег в Великобританию - источник
30 мая 2019, 14:39 • 27 • Политика
СМИ со ссылкой на источники сообщают о том, что экс-президент Украины Пётр Порошенко якобы готовит побег из страны и намерен вылететь в Великобританию по состоянию здоровья, но без обратного билета.
Издание elise.com со ссылкой ни информированные источники сообщает о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко намеревается срочно покинуть страну. Проще говоря, готовит побег.
Сообщается, что вылететь бывший "гарант" намерен в Великобританию. В качестве предлога указываются проблемы со здоровьем. Но какие именно, не уточняется.
По данным СМИ, бывший украинский лидер намерен вылететь в Соединённое Королевство без обратного билета. И, судя по заголовку статьи, планирует сбежать из Незалежной вместе с супругой.
Издание также указывает на то, что, по его данным, "Порошенко фактически не живет в своём замке в селе Козине, поскольку со дня на день там должны быть обыски". А сейчас местонахождение бывшего "гаранта" так и вовсе неизвестно.
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