Издание elise.com со ссылкой ни информированные источники сообщает о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко намеревается срочно покинуть страну. Проще говоря, готовит побег.

Сообщается, что вылететь бывший "гарант" намерен в Великобританию. В качестве предлога указываются проблемы со здоровьем. Но какие именно, не уточняется.

По данным СМИ, бывший украинский лидер намерен вылететь в Соединённое Королевство без обратного билета. И, судя по заголовку статьи, планирует сбежать из Незалежной вместе с супругой.

Издание также указывает на то, что, по его данным, "Порошенко фактически не живет в своём замке в селе Козине, поскольку со дня на день там должны быть обыски". А сейчас местонахождение бывшего "гаранта" так и вовсе неизвестно.