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Порошенко готовит госпереворот на День независимости Украины

16 августа 2020, 15:25  •  83 • Украина

Депутат от ОПЗЖ Илья Кива в эфире NewsOne заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко готовит государственный переворот, назначенный на 24 августа – День независимости страны.

«Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом», – сказал он.

Кива считает, что Порошенко попробует захватить «несколько административных зданий, возможно, даже Офис президента».

Целью может стать проведение досрочных выборов президента и парламента. Нардеп уверен, что в перевороте будут участвовать люди, которые имеют «желание и опыт свержения власти».

Отметим, ранее оппозиционный политик уже заявлял о возможном насильственном свержении власти. Правда, дата слегка отличалась – Кива уверял, что переворот будет осенью, накануне местных выборов.

Также ранее Кива заявил, что подозреваемый во взрыве офиса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Полтаве задержан и доставлен в СИЗО. По его словам, террористом оказался уроженец города Полтава, который в 2014—2016 гг. служил в националистическом батальоне «Азов».

В пресс-службе прокуратуры Полтавской области уточнили, что подозреваемому 50 лет и ему сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство, учиненное способом, опасным для жизни многих людей (часть 2 статьи 15, пункт 5 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины).

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