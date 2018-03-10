Порошенко готовит «быструю зачистку Донбасса»

Занимающий пост президента Украины Петр Алексеевич Порошенко, как оказалось, не оставил планов силовой зачистки Донбасса для его возвращения Украине. Об этом стало известно от известного украинского блогера Мартина Бреста, который участвовал в закрытой встрече главы Украины с топовыми интернет-активистами Незалежной.

- План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс, в стиле «без оружия — живи, с оружием — смерть», - поделился впечатлениями от встречи украинский блогер. Как он особо подчеркивает, давать амнистию тем, кто сражается на стороне ДНР и ЛНР, «никто не собирается». Более того, по словам Порошенко, «после вывода русских силы ЛДНР насчитывают 15 тыс. человек», что не должно составить большой проблемы для украинских войск, а выпускать ополченцев с Донбасса в Россию «сами русские не будут ни за что».

По данным «Украинской правды», на встрече Порошенко с топовыми блогерами присутствовали 18 человек. И подобные рандеву планируются и в дальнейшем. Порошенко, судя по всему, намерен использовать такие встречи в ходе своей предвыборной кампании, когда он выдвинется на второй срок. И в ходе данных мероприятий он будет озвучивать те или иные инициативы и много чего обещать, чтобы повысить интерес к своей персоне.

В связи с этим немудрено, если Порошенко и дальше будет делиться сокровенными мечтами и разбалтывать собственные планы. Ведь давно известно - что у трезвого на уме, то у Порошенко на языке.

Вот только бредни и фантазии главы Украины имеют мало общего с реальностью. Нет, никто не запретит видеть сновидения о бескомпромиссных зачистках безоружного Донбасса. И делиться своими мечтами с такими же, как он сам, ущербными «свидомыми патриотами», тоже никто не может воспрепятствовать. Только один маленький нюанс в своих мечтаниях они все время забывают – сделать этого им просто не дадут. Об этом, кстати, действующий президент России Владимир Путин даже не намекнул, а высказался вполне прямо и однозначно. И мнения своего по этому поводу, насколько известно всем, кроме украинской властной верхушки, он не менял.