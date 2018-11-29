Порошенко готов развязать войну ради второго срока

Эксперты рассказали о том, насколько далеко готов зайти президент «незалежной» Петр Порошенко ради отмены или отсрочки выборов

Автор:

Павленко Дмитрий

Бунты начались...

Первые два дня военного положения, введенного украинским лидером Порошенко в десяти приграничных с Россией и Приднестровьем регионах, в очередной раз более чем наглядно продемонстрировали колоссальную пропасть между правящей в Киеве верхушкой и простым народом Украины. Напомним, что военное положение было введено после инцидента с задержанием российскими пограничниками трех украинских военных судов в Керченском проливе.

Взбунтовались даже в спокойном и внешне лояльном Киеву Чернигове, где прошли акции протеста. Недовольные потребовали от Порошенко немедленной отмены последних указов, которые, по их мнению, введены исключительно в целях сохранения у власти правящей клики, снижения цен на газ и тарифов ЖКХ, а также призвали правоохранительные органы встать на сторону народа.

Не менее тревожные новости приходят и из юго-восточных регионов, жители которых в 2014 году активно участвовали в Русской Весне. Так, собственные источники Царьграда в Харьковской и Днепропетровской областях сообщают о проводимых облавах на потенциальных призывников в ряды ВСУ.

Фото: www.globallookpress.com

Во многих регионах, где действует военное положение, местные жители вовсю скупают продукты первой необходимости, а также соль, сахар, крупы и спички. Предприимчивые спекулянты в свою очередь неплохо наживаются, искусственно завышая цены на доллар.