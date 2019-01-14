Порошенко готов развязать религиозную войну, чтобы остаться у власти

В Рождественский сочельник Патриарх Константинопольский Варфоломей вручил в Стамбуле Петру Порошенко и лидеру новой раскольнической «церкви» Украины Епифанию томос об автокефалии (указ о независимости). 7 января томос выставили на обозрение в Софийском соборе Киева, потом спешно увезли опять в Стамбул - подписать у других архиереев, а теперь он путешествует по Западной Украине. Порошенко начал предвыборный томос-тур, демонстрируя электорату эту грамоту как свое главное достижение за пятилетний срок правления измученной страной.

«ЭТО КАК РАСКОЛ С КАТОЛИКАМИ»

- Выходит, мы недооценили прыть Петра Алексеича?

Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед:

- Все было предсказуемо. Процесс начался еще при Кучме, продолжился при Ющенко. При Януковиче это приостановилось. При Порошенко процесс активизировали совершенно по-глупому и идею автокефалии дискредитировали. Это первый плюс от произошедшего. Второй плюс в том, что наконец-то истинное лицо Константинополя увидели те, кто сомневался в этом. Они же вредили нам исторически.

- Антиохийская, Польская, Сербская уже выступили жестко против. На схожих позициях Грузинская и Кипрская церкви. Элладская решит этот вопрос на Синоде 29 января...

Силантьев:

- Меня удивило, что даже церкви - «сателлиты» Константинополя, как Албанская, и те не высказались в поддержку нового образования. Это для них шокирующая новость. Такого у нас не бывало с момента раскола с католиками - почти тысячу лет. Люди надеются, что оно само рассосется. И по возможности, когда близкие родственники поссорились, не надо занимать ничью сторону, а надо ждать, пока они помирятся. Но сейчас, видимо, уже придется высказываться. Поскольку мириться никто не будет.

Директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А филиал новой украинской «церкви» может появиться в Москве?

Силантьев:

- Нет. Запретил Варфоломей иметь представительства за пределами Украины. А те приходы, которые у них раньше были, в том числе и у нас - в Крыму, в Подмосковье в Ногинске, в Белгородской и Курской областях, - все это теперь принадлежит Варфоломею. Вот такая «независимость».

РОЖДЕСТВО ПЕРЕНЕСУТ НА 25 ДЕКАБРЯ?

- О некоторых деталях происходящего мы решили спросить у представителя новой «церкви» - клирика трапезного храма Софии Киевской священника Иоанна Сидора. Отец Иоанн, как людям понять, в храме какой церкви они находятся?

Отец Иоанн:

- По уставу, по богослужению, по убранству все у нас практически идентично. Если вы услышите, что служба на украинском языке, то, скорее всего, это ПЦУ («новая» Православня церковь Украины).

- А Рождество перенести на 25 декабря не планируете?

Отец Иоанн:

- Очень многие говорят, что нужно это сделать. Думаю, что свое мнение должен сказать народ. Мое личное мнение - я родился 19 января на Крещение. Если мы перейдем на 25 декабря, мой день рождения уже не будет в такой большой праздник. Я бы не хотел переходить. И 7 января уже мы привыкли, что это Рождество.

Люблинский суд вернул Золотову его иск к Навальному Священник ПЦУ Иоанн Сидор (слева) и патриарх Константинопольский Варфоломей в январе 2019 года.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

АВТОКЕФАЛИЯ ОКАЗАЛАСЬ ПОЛНОЙ КАБАЛОЙ

- Наши радиослушатели пишут: «Все происходящее - это из-за денег. Теперь весь финансовый поток с Украины за продажу свечек пойдет не в карман Московского патриархата, а в другой».

Силантьев:

- У Украинской церкви Московского патриархата (УПЦ МП) полная финансовая независимость. Никто в Москву ничего не перечисляет. И не перечислял. А вот раскольники сейчас в Константинополь - будут. УПЦ МП может сама варить миро, сама иметь приходы за пределами Украины. Никто в Крыму не перевел приходы в юрисдикцию Москвы. И не только там - в ДНР и ЛНР тоже ничего не изменилось.

Василий Анисимов, руководитель пресс-службы Украинской православной церкви Московского патриархата:

- Аргументы раскольников - подмена понятий. Мы и так самостоятельные. А вы посмотрите, что там в томосе нарисовали константинопольцы. Две длиннющие страницы условий, а в конце приписано: если эти условия вы выполняете, то мы признаем вас своей дочерью. Новая «церковь» должна признавать главой Константинополь и по всем вопросам туда обращаться. Все архиереи и священники имеют право апелляции в Стамбул. Миро надо получать там же. Склепали на лжи какую-то структуру и теперь ходят с бубном по всей Украине, рассказывая, что они теперь тоже каноничные!

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ ПОСУЛИЛИ ПРИРОСТ РЕЙТИНГА В 36%

- Слушатель Александр из Минска забрасывает нас жесткими комментариями: «Томос для Украины - естественный документ. Чего вы так истерите по этом поводу?»

Анисимов:

- Ну как истерим? Мы - признанная всем миром православная церковь. Вдруг киевская власть берет раскольников, везет их за границу. Клепает какую-то новую церковь. Объявляет ее параллельной нашей. А нашу церковь начинают преследовать и шельмовать. Еще пытаются объявить, что наши храмы, которые мы тут за 27 лет построили и возродили (у нас 12,5 тысячи общин, когда у них кое-как 4 тысячи набирается), должны перейти им. Чистый грабеж, безобразие и бандитизм.

Силантьев:

- Может, пора анафеме предать Порошенко и его товарищей? Он же когда-то был членом канонической церкви.

Анисимов:

- Вы прекрасно знаете, что человек прежде всего сам себя отлучает от церкви. Но самое главное - это все делается для сохранения власти. Порошенко кто-то сказал, что если он займется томосом, то прирост рейтинга будет 36%! Сразу в зобу дыхание сперло. И понеслось. Томос как амулет привезли сюда, погнали филаретовцев на поклонение ему. Те померзли, выходят и рассказывают: знаете, душа расширилась. Хотя он на греческом написан. Они ничего прочитать там не могут.

- К чему вы теперь готовитесь? Если сейчас руками боевиков всяких «Правых секторов» будут отнимать храмы, верующие встанут на защиту?

Анисимов:

- До сих пор вставали. За четыре года бандитских нападений у нас отбили не больше трех десятков храмов. Верующие защищают свою историческую церковь. Надеюсь, так и будет продолжаться.

- Это не приведет к страшному раздраю, к межрелигиозной войне?

Анисимов:

- Когда власти некуда деваться и у нее предвыборные конвульсии, то могут любую беду учинить...

КАК ЭТО БЫЛО

Варфоломей вручил Украине томос об автокефалии под бандеровские приветствия, а Порошенко заплатил ему шоколадом

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РЕАКЦИЯ

Патриарх Кирилл - о новой "церкви" Украины: Можете себе представить, чтобы президент Путин избирал на соборе Патриарха?!

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МНЕНИЕ

Томос, или туда и обратно

Александр ГРИШИН

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