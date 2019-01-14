Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Отказ японцев от совместной пресс-конференции вызвал удивление Москвы
История первой «цветной революции» в СССР
Koмарик-Пopoшенко нacocaлся
Жители украинского Торецка остались без воды из-за аварии
Главная / В России

Порошенко готов развязать религиозную войну, чтобы остаться у власти

14 января 2019, 02:39  •  37 • В России

В Рождественский сочельник Патриарх Константинопольский Варфоломей вручил в Стамбуле Петру Порошенко и лидеру новой раскольнической «церкви» Украины Епифанию томос об автокефалии (указ о независимости). 7 января томос выставили на обозрение в Софийском соборе Киева, потом спешно увезли опять в Стамбул - подписать у других архиереев, а теперь он путешествует по Западной Украине. Порошенко начал предвыборный томос-тур, демонстрируя электорату эту грамоту как свое главное достижение за пятилетний срок правления измученной страной.

«ЭТО КАК РАСКОЛ С КАТОЛИКАМИ»

- Выходит, мы недооценили прыть Петра Алексеича?

Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед:

- Все было предсказуемо. Процесс начался еще при Кучме, продолжился при Ющенко. При Януковиче это приостановилось. При Порошенко процесс активизировали совершенно по-глупому и идею автокефалии дискредитировали. Это первый плюс от произошедшего. Второй плюс в том, что наконец-то истинное лицо Константинополя увидели те, кто сомневался в этом. Они же вредили нам исторически.

- Антиохийская, Польская, Сербская уже выступили жестко против. На схожих позициях Грузинская и Кипрская церкви. Элладская решит этот вопрос на Синоде 29 января...

Силантьев:

- Меня удивило, что даже церкви - «сателлиты» Константинополя, как Албанская, и те не высказались в поддержку нового образования. Это для них шокирующая новость. Такого у нас не бывало с момента раскола с католиками - почти тысячу лет. Люди надеются, что оно само рассосется. И по возможности, когда близкие родственники поссорились, не надо занимать ничью сторону, а надо ждать, пока они помирятся. Но сейчас, видимо, уже придется высказываться. Поскольку мириться никто не будет.

Директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А филиал новой украинской «церкви» может появиться в Москве?

Силантьев:

- Нет. Запретил Варфоломей иметь представительства за пределами Украины. А те приходы, которые у них раньше были, в том числе и у нас - в Крыму, в Подмосковье в Ногинске, в Белгородской и Курской областях, - все это теперь принадлежит Варфоломею. Вот такая «независимость».

РОЖДЕСТВО ПЕРЕНЕСУТ НА 25 ДЕКАБРЯ?

- О некоторых деталях происходящего мы решили спросить у представителя новой «церкви» - клирика трапезного храма Софии Киевской священника Иоанна Сидора. Отец Иоанн, как людям понять, в храме какой церкви они находятся?

Пособники террористов: ликвидированные в Дагестане боевики были причастны к вербовке молодёжи в ИГ

Отец Иоанн:

- По уставу, по богослужению, по убранству все у нас практически идентично. Если вы услышите, что служба на украинском языке, то, скорее всего, это ПЦУ («новая» Православня церковь Украины).

- А Рождество перенести на 25 декабря не планируете?

Отец Иоанн:

- Очень многие говорят, что нужно это сделать. Думаю, что свое мнение должен сказать народ. Мое личное мнение - я родился 19 января на Крещение. Если мы перейдем на 25 декабря, мой день рождения уже не будет в такой большой праздник. Я бы не хотел переходить. И 7 января уже мы привыкли, что это Рождество.

Люблинский суд вернул Золотову его иск к Навальному

Священник ПЦУ Иоанн Сидор (слева) и патриарх Константинопольский Варфоломей в январе 2019 года.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

АВТОКЕФАЛИЯ ОКАЗАЛАСЬ ПОЛНОЙ КАБАЛОЙ

- Наши радиослушатели пишут: «Все происходящее - это из-за денег. Теперь весь финансовый поток с Украины за продажу свечек пойдет не в карман Московского патриархата, а в другой».

Силантьев:

- У Украинской церкви Московского патриархата (УПЦ МП) полная финансовая независимость. Никто в Москву ничего не перечисляет. И не перечислял. А вот раскольники сейчас в Константинополь - будут. УПЦ МП может сама варить миро, сама иметь приходы за пределами Украины. Никто в Крыму не перевел приходы в юрисдикцию Москвы. И не только там - в ДНР и ЛНР тоже ничего не изменилось.

Василий Анисимов, руководитель пресс-службы Украинской православной церкви Московского патриархата:

- Аргументы раскольников - подмена понятий. Мы и так самостоятельные. А вы посмотрите, что там в томосе нарисовали константинопольцы. Две длиннющие страницы условий, а в конце приписано: если эти условия вы выполняете, то мы признаем вас своей дочерью. Новая «церковь» должна признавать главой Константинополь и по всем вопросам туда обращаться. Все архиереи и священники имеют право апелляции в Стамбул. Миро надо получать там же. Склепали на лжи какую-то структуру и теперь ходят с бубном по всей Украине, рассказывая, что они теперь тоже каноничные!

Зачем Порошенко отдал Стамбулу храм, где захоронен Юрий Долгорукий

Глава Пресс-службы Украинской Православной Церкви Василий Анисимов.Фото: YouTube

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ ПОСУЛИЛИ ПРИРОСТ РЕЙТИНГА В 36%

- Слушатель Александр из Минска забрасывает нас жесткими комментариями: «Томос для Украины - естественный документ. Чего вы так истерите по этом поводу?»

Анисимов:

- Ну как истерим? Мы - признанная всем миром православная церковь. Вдруг киевская власть берет раскольников, везет их за границу. Клепает какую-то новую церковь. Объявляет ее параллельной нашей. А нашу церковь начинают преследовать и шельмовать. Еще пытаются объявить, что наши храмы, которые мы тут за 27 лет построили и возродили (у нас 12,5 тысячи общин, когда у них кое-как 4 тысячи набирается), должны перейти им. Чистый грабеж, безобразие и бандитизм.

Силантьев:

- Может, пора анафеме предать Порошенко и его товарищей? Он же когда-то был членом канонической церкви.

Анисимов:

- Вы прекрасно знаете, что человек прежде всего сам себя отлучает от церкви. Но самое главное - это все делается для сохранения власти. Порошенко кто-то сказал, что если он займется томосом, то прирост рейтинга будет 36%! Сразу в зобу дыхание сперло. И понеслось. Томос как амулет привезли сюда, погнали филаретовцев на поклонение ему. Те померзли, выходят и рассказывают: знаете, душа расширилась. Хотя он на греческом написан. Они ничего прочитать там не могут.

Тревожный 19-й

- К чему вы теперь готовитесь? Если сейчас руками боевиков всяких «Правых секторов» будут отнимать храмы, верующие встанут на защиту?

Анисимов:

- До сих пор вставали. За четыре года бандитских нападений у нас отбили не больше трех десятков храмов. Верующие защищают свою историческую церковь. Надеюсь, так и будет продолжаться.

- Это не приведет к страшному раздраю, к межрелигиозной войне?

Анисимов:

- Когда власти некуда деваться и у нее предвыборные конвульсии, то могут любую беду учинить...

КАК ЭТО БЫЛО

Варфоломей вручил Украине томос об автокефалии под бандеровские приветствия, а Порошенко заплатил ему шоколадом

Раскольники выставят томос на всеобщее обозрение в Софийском соборе. Правда, его текст так до сих пор и не опубликовали (подробности)

РЕАКЦИЯ

Патриарх Кирилл - о новой "церкви" Украины: Можете себе представить, чтобы президент Путин избирал на соборе Патриарха?!

Предстоятель РПЦ назвал проект автокефалии политзаказом кукловодов (подробности)

МНЕНИЕ

Томос, или туда и обратно

Александр ГРИШИН

Почему бумагу об автокефалии неканонической украинской церкви пришлось снова отвозить в Стамбул и возвращать назад (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
37
Источник
Похожие новости
13 января 2019, 20:09
Небратья — навек? Может ли Украина рассчитывать на светлое будущее без России
12 января 2019, 11:39
Томос, или туда и обратно
13 января 2019, 20:09
Минобороны перебросило 175 тонн оборудования для расчистки русла Бурейского водохранилища
Загрузка...
12 января 2019, 22:54
«У вас пороги нечищены»: советовавшая врачам города Струнино помыть полы чиновница инициировала уборку в больнице
12 января 2019, 19:39
Пособники террористов: ликвидированные в Дагестане боевики были причастны к вербовке молодёжи в ИГ
13 января 2019, 16:54
Люблинский суд вернул Золотову его иск к Навальному
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
14 января 2019, 01:09
Демократы в Конгрессе инициировали расследование по итогам всех переговоров Путина и ...
14 января 2019, 01:09
"Хотят вернуться домой живыми": Солдаты ВСУ отказались выходить на позиции ...
14 января 2019, 00:54
«Сохранить присутствие в регионе»: Вашингтон и Доха договорились о расширении крупней...
14 января 2019, 01:09
"Россия не ставит под сомнение вопрос принадлежности Курил" - Мария Захаров...
14 января 2019, 01:09
"Беспардонно хотели атаковать": Администрация Трампа заказывала разработку ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 января 2019, 12:39
Трамп возвращается в Сирию из-за "катастрофического результата" решения о выводе войск - Ash-Sharq Al-Awsat
07 января 2019, 16:24
"Филькина грамота не подписана": В Сети посмеялись над томосом, который Украине пришлось вернуть в Стамбул
08 января 2019, 16:39
Путин избавил Калининград от литовского транзита
08 января 2019, 08:39
"Ядерная загадка Москвы" вызывает "неслабую одышку" на Западе
08 января 2019, 14:55
Митрополит Кифирский призвал к созыву Всеправославного собора из-за Украины
12 января 2019, 03:39
В ОБСЕ отреагировали на отказ Киева пускать наблюдателей из России на выборы президента
12 января 2019, 19:54
"У Белоруссии наступает время Ч": Исаев о том, чем Белоруссия расплатится за демарш Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.