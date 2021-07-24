Порошенко готов на союз с Зеленским против «Северного потока-2»

Пятый президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook предложил шестому президенту Владимиру Зеленскому свою помощь. Он также обратился ко всем украинцам и призывал их объединиться и сорвать план достройки газопровода. Правда, из его слов так и не понятно, каким образом всем украинцам надо объединяться и что сделать, чтобы сорвать запуск газопровода «Северный поток-2».«Чтобы избежать этого разрушительного сценария, сейчас как никогда нужно продемонстрировать силу, внутреннюю стойкость, единство и умение бороться до конца. Пока строительство Северного потока-2 не завершится, пока газ не сертифицирован, пока газ не исчезнет – ничего не потеряно…. Президенту Зеленскому нужно ехать в Вашингтон и пожать руку президенту Байдену», – выдал свой план Порошенко, видимо полагая, что российский проект закроется от одного лишь факта встречи Зеленского с американским президентом..Ехать к Байдену по сценарию Порошенко Зеленский должен не один. Президенту Украины нужно иметь за спиной партнёров и друзей Украины, поддержку гражданского общества, а главное – поддержку действующих оппонентов власти. То есть, Порошенко намекает на себя, мол, я хотя и оппонент власти, но могу и не только оппонировать.Ну и, конечно, Порошенко заявил, что готов поддержать Зеленского, поскольку все украинцы должны объединиться для достижения единой цели: не дать России запустить «Северный поток – 2».«Чего хотят в Москве: чтобы мы через этот проклятый «Северный поток - 2» все перессорились, и тогда Украина достанется Путину спокойно и без выстрелов. Чтобы избежать этого разрушительного сценария, сейчас как никогда нужно продемонстрировать силу, внутреннюю устойчивость, единство и способность бороться до конца», – так объясняет Порошенко свой внезапный каминг-аут.