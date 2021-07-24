Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шойгу готов явиться на допрос: Сенсационное заявление сопроводили восклицательны...
"Никто не знает, что делать дальше": На Западе заявили о неожиданном х...
НАТО "вынудят" оккупировать Калининград. Американец дал расклад о нача...
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «С...
Главная / Украина

Порошенко готов на союз с Зеленским против «Северного потока-2»

24 июля 2021, 02:00  •  82 • Украина

Пятый президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook предложил шестому президенту Владимиру Зеленскому свою помощь. Он также обратился ко всем украинцам и призывал их объединиться и сорвать план достройки газопровода. Правда, из его слов так и не понятно, каким образом всем украинцам надо объединяться и что сделать, чтобы сорвать запуск газопровода «Северный поток-2».

«Чтобы избежать этого разрушительного сценария, сейчас как никогда нужно продемонстрировать силу, внутреннюю стойкость, единство и умение бороться до конца. Пока строительство Северного потока-2 не завершится, пока газ не сертифицирован, пока газ не исчезнет – ничего не потеряно…. Президенту Зеленскому нужно ехать в Вашингтон и пожать руку президенту Байдену», – выдал свой план Порошенко, видимо полагая, что российский проект закроется от одного лишь факта встречи Зеленского с американским президентом..

Ехать к Байдену по сценарию Порошенко Зеленский должен не один. Президенту Украины нужно иметь за спиной партнёров и друзей Украины, поддержку гражданского общества, а главное – поддержку действующих оппонентов власти. То есть, Порошенко намекает на себя, мол, я хотя и оппонент власти, но могу и не только оппонировать.

Ну и, конечно, Порошенко заявил, что готов поддержать Зеленского, поскольку все украинцы должны объединиться для достижения единой цели: не дать России запустить «Северный поток – 2».

«Чего хотят в Москве: чтобы мы через этот проклятый «Северный поток - 2» все перессорились, и тогда Украина достанется Путину спокойно и без выстрелов. Чтобы избежать этого разрушительного сценария, сейчас как никогда нужно продемонстрировать силу, внутреннюю устойчивость, единство и способность бороться до конца», – так объясняет Порошенко свой внезапный каминг-аут.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






82
Источник
Похожие новости
23 июля 2021, 06:45
Дата с намёком: США и Германия объявили войну России. Пока газовую
23 июля 2021, 06:45
На Украине ужаснулись, в России подвели итог: юные «Гитлеровцы» стали известны за пределами страны
22 июля 2021, 16:05
И снова про украинский транзит
23 июля 2021, 04:55
Зеленский официально возглавил неонацистов и борцов с «победобесием»?
23 июля 2021, 04:55
ОБСЕ: всё идёт к обострению ситуации на Донбассе
23 июля 2021, 04:55
Витренко: в случае полномасштабной войны на Украине газовые санкции не помогут
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июля 2021, 23:15
Зеленский ввёл санкции против бизнеса богатейшей женщины России
23 июля 2021, 23:15
Где видео? Захарова загнала проколовшуюся Германию и ОЗХО в угол
23 июля 2021, 23:15
"Расследованием руководит ВОЗ": ООН призвала Китай содействовать в исследов...
24 июля 2021, 01:05
В Европарламенте заговорили о непризнании сентябрьских выборов в России
24 июля 2021, 01:00
«Надеюсь, дальше будет улучшение»: Собянин заявил о прохождении Москвой пика заболева...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2021, 16:45
Помогите, пожалуйста: Что означает повестка СБУ для Шойгу? Версия Мардана
19 июля 2021, 11:05
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
20 июля 2021, 06:20
Американский школьник создал то, до чего не додумались власти: Пожарам дан бой
17 июля 2021, 16:00
Зеленский в годовщину трагедии MH17 "подстегнул" Европу
18 июля 2021, 16:45
Гордон назвал имена преемников Путина, но даже на украинском ТВ ему не дали договорить
20 июля 2021, 02:40
Зеленский указал миру, что должно стать главным приоритетом
17 июля 2021, 05:55
Турецкие отели начали закрывать из-за главной "фишки"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.