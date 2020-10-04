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Порошенко госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких

04 октября 2020, 10:05  •  46 • Украина

Пётр Порошенко госпитализирован в киевскую больницу с двусторонним воспалением лёгких. Ранее у украинского экс-президента диагностировали коронавирус.

«Друзья, наша семья искренне благодарна за поддержку каждому. Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Пётр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление лёгких, он обладает сильной волей и демонстрирует её в борьбе с болезнью. Он чётко придерживается прописанного протокола лечения», — сообщила супруга Порошенко в соцаильной сети Фейсбук.

По словам Марины Порошенко, в больницах, где лечат больных коронавирусом, не хватает коек, кислородных концентраторов, реанимационного оборудования. Однако женщина не уточнила, как так случилось, и почему за пять лет своей власти её супруг не озаботился тем, чтобы медицина была в пристойном состоянии, вместо этого, по совету кураторов, поставив «рулить» медициной Ульяну «Доктор Смерть» Супрун.

«Но сейчас украинцам, к сожалению, приходится рассчитывать только на себя и на благотворителей. Поэтому ещё раз прошу каждого: пользуйтесь масками и придерживайтесь социальной дистанции», — резюмировала она.

Напомним, 29 сентября Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом. Тогда он сообщил о вынужденном перерыве в поездках по регионам и необходимости прохождения курса лечения в домашних условиях.

Уточним, что сегодня на Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых случаев болезни (+4 661). Поставлен антирекорд и по числу умерших людей — скончались, по данным СНБО, 92 человека.

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