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Порошенко: формат операции в Донбассе будет изменён 30 апреля
13 апреля 2018, 19:54 • 117 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что формат военной операции в Донбассе будет изменён 30 апреля. Об этом сообщает «112 Украина».
globallookpress.com © Mikhail Palinchak
«Я думаю, что не через месяц, оно должно измениться — раскрою тайну — 30 апреля», — сказал Порошенко.
Отмечается, что формат будет переформатирован в операцию Объединённых сил.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что подразделения министерства готовятся к операции в Донбассе.
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