Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Химическая формула без литературных названий»: Лавров рассказал о содержании до...
И так сойдет!
В Пентагоне заявили, что продолжат давление на Россию из-за Украины
Семь стран – семь войн. Стратегия и цели США
Главная / Украина

Порошенко: формат операции в Донбассе будет изменён 30 апреля

13 апреля 2018, 19:54  •  117 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что формат военной операции в Донбассе будет изменён 30 апреля. Об этом сообщает «112 Украина».
 
globallookpress.com © Mikhail Palinchak
 

«Я думаю, что не через месяц, оно должно измениться — раскрою тайну — 30 апреля», — сказал Порошенко.

Отмечается, что формат будет переформатирован в операцию Объединённых сил.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что подразделения министерства готовятся к операции в Донбассе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

117
Источник
Похожие новости
13 апреля 2018, 13:24
Начался допрос Надежды Савченко на полиграфе
13 апреля 2018, 19:54
Порошенко: формат операции в Донбассе будет изменён 30 апреля
12 апреля 2018, 21:09
«Гиблая затея»: сможет ли Украина вернуть себе статус ядерной державы

Загрузка...
13 апреля 2018, 16:39
СБУ задержала устроивших взрыв возле мемориала во Львове
13 апреля 2018, 10:09
СК возбудил уголовное дело по факту обстрелов в Донбассе
13 апреля 2018, 10:09
«Коррупция — это образ жизни»: как украинские чиновники собираются обходить электронное декларирование имущества
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
10 апреля 2018, 20:39
Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США
08 апреля 2018, 01:39
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
11 апреля 2018, 12:24
Методы цветных революций и гибридных войн ударили по США и Израилю
10 апреля 2018, 07:39
На Азовском море завелись пираты. А разговор с пиратами — короткий!
07 апреля 2018, 06:24
Ополченца Николая Трегуба не выдадут Украине
07 апреля 2018, 00:24
Северный поток-2. Мы же о вас заботимся!
12 апреля 2018, 08:24
Удар по Сирии: детали подготовки масштабной агрессии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.