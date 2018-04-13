Порошенко: формат операции в Донбассе будет изменён 30 апреля

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что формат военной операции в Донбассе будет изменён 30 апреля. Об этом сообщает «112 Украина».

«Я думаю, что не через месяц, оно должно измениться — раскрою тайну — 30 апреля», — сказал Порошенко.

Отмечается, что формат будет переформатирован в операцию Объединённых сил.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что подразделения министерства готовятся к операции в Донбассе.