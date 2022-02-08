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Порошенко двумя советами ответил на предложение Путина
08 февраля 2022, 09:20 • 276 • Политика
Бывший президент Украины Пётр Порошенко ответил двумя советами на предложение лидера России Владимира Путина предоставить ему политическое убежище.
Накануне Владимир Путин на пресс-конференции, состоявшейся после переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном, напомнил о судьбе Петра Порошенко. Он сообщил, что ранее предлагал экс-президенту Украины политическое убежище в России. Но сейчас, заметил Путин, когда Порошенко на родине столкнулся с серьёзными обвинениями, Москва готова повторить своё предложение.
Пётр Порошенко не стал тянуть с ответом и почти сразу озвучил его в своём Telegram-канале. По его словам, преследуя проевропейскую оппозицию на Украине, президент Украины Владимир Зеленский "прежде всего хочет сделать подарок Путину".
"Сейчас это подтвердил уже сам Путин", - подчеркнул Порошенко.
После этого он дал сразу два непрошеных совета - и Зеленскому, и Путину. Главе Украины он посоветовал "прекратить радовать Путина и заняться защитой страны". В этом же обращении он не упустил случая пожаловаться на то, что правоохранители "сейчас занимаются Порошенко больше, чем русской угрозой".
Также он дал свой совет Владимиру Путину - "наконец осознать, что мы разберёмся сами здесь, на Украине". А также не забыл о себе, заявив, что "практика России "заниматься" украинской политикой и политиками уже давно прекратилась".
"Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины", - уточнил он.
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