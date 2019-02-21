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Порошенко допустил возможность техногенной катастрофы в Донбассе
21 февраля 2019, 02:39 • 35 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко в ходе дебатов на Генеральной Ассамблее ООН допустил возможность техногенной катастрофы в Донбассе.
Reuters © Eduardo Munoz
«Возле контактной линии существуют ряд потенциально опасных объектов, которые из-за регулярных обстрелов... могут стать эпицентром экологической и техногенной катастрофы», — цитирует УНИАН Порошенко.
Ранее заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что «варварский» сброс воды в Чёрное море со стороны Украины представляет угрозу для морской экосистемы.
Он отметил, что из-за сброса воды в море происходит серьёзное распреснение. Соколов добавил, что специалисты говорят о долгосрочных изменениях фауны.
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