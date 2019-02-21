Порошенко допустил возможность техногенной катастрофы в Донбассе

Украинский лидер Пётр Порошенко в ходе дебатов на Генеральной Ассамблее ООН допустил возможность техногенной катастрофы в Донбассе.

«Возле контактной линии существуют ряд потенциально опасных объектов, которые из-за регулярных обстрелов... могут стать эпицентром экологической и техногенной катастрофы», — цитирует УНИАН Порошенко.

Ранее заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что «варварский» сброс воды в Чёрное море со стороны Украины представляет угрозу для морской экосистемы.

Он отметил, что из-за сброса воды в море происходит серьёзное распреснение. Соколов добавил, что специалисты говорят о долгосрочных изменениях фауны.