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Порошенко допросят с помощью полиграфа
30 сентября 2019, 19:54 • 109 • Украина
Бывшего украинского президента Петра Порошенко планируют допросить 1 октября с помощью полиграфа. Об этом информирует УНИАН со ссылкой на пресс-службу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
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«Да, действительно, такое исследование (психофизиологическое с применением полиграфа. — RT) назначено на завтра, 1 октября», — заявили в институте.
В пресс-службе добавили, что пока неизвестно, явится ли экс-глава государства на исследование или нет.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины допросило Порошенко.
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