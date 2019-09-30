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Порошенко допросят с помощью полиграфа

30 сентября 2019, 19:54  •  109 • Украина
Бывшего украинского президента Петра Порошенко планируют допросить 1 октября с помощью полиграфа. Об этом информирует УНИАН со ссылкой на пресс-службу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
 
© Globallookpress.com
 

«Да, действительно, такое исследование (психофизиологическое с применением полиграфа. — RT) назначено на завтра, 1 октября», — заявили в институте.

В пресс-службе добавили, что пока неизвестно, явится ли экс-глава государства на исследование или нет.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины допросило Порошенко.

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