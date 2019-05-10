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Порошенко допрашивают в ГПУ по делу об убийствах на "Евромайдане"
10 мая 2019, 23:09 • 64 • Политика
Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане. Президент Украины дает показания в генпрокуратуре. Он проходит по делу, как свидетель.
На Украине следователи генпрокуратуры (ГПУ) допрашивают уходящего президента Петра Порошенко по делу об убийстве людей во время "Евромайдана". Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.
Порошенко должен был явиться на допрос ещё во вторник 7 мая, но он его "прогулял". Позднее Администрация президента сама связалась со следователями и договорилась о новой дате.
Президент Украины проходит по делу пока как свидетель. Необходимость нового допроса в ГПУ объяснили тем, что во время публичных выступлений Порошенко заявлял о фактах, которые ранее были неизвестны следствию. Кроме того, президент так и не подписал предыдущий протокол допроса.
Напомним, что в результате "Евромайдана" в 2014 году на Украине случился государственный переворот. В ходе протестов неизвестные снайперы стреляли как по активистам, так и по правоохранителям. В результате было убито и ранено много человек с обеих сторон.
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