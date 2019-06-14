Порошенко должен ответить: В США призвали отправить экс-президента Украины за решетку

В США обвинили экс-президента Украины Петра Порошенко в коррупции и призвали судить за это. Соответствующий материал опубликовала американская газета The Washington Times.

С обвинениями в адрес бывшего украинского лидера выступил отставной полковник армии США Уэс Мартин. По его словам, Порошенко использовал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) для расправы над своими политическими оппонентами и покрывательства бизнес-партнеров. В частности, речь идёт о семье замглавы Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Вместе с Порошенко он неплохо заработал на поставках в армию оружия и техники по завышенным ценам.

"Правительство Порошенко получало выгоду на завышенных ценах вооружений", - цитирует Washington Times слова полковника в отставке.

В материале открыто намекается, что Западу следует вмешаться и "помочь" новому президенту Украины Владимиру Зеленскому в расследовании антикоррупционных дел и отправке всех причастных за решетку, сообщает "Дни.ру".

Напомним, что после проигрыша Порошенко на выборах против него возбудили сразу пять уголовных дел. Экс-президента обвиняют в госизмене, коррупции и узурпации судебной власти.