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Порошенко должен ответить: В США призвали отправить экс-президента Украины за решетку

14 июня 2019, 02:24  •  68 • Политика
Американская газета The Washington Times призвала осудить Порошенко за коррупцию. Издание обвинило экс-президента Украины в использовании НАБУ для расправы над оппонентами и помощи бизнес-партнерам Порошенко в незаконном обогащении.
В США обвинили экс-президента Украины Петра Порошенко в коррупции и призвали судить за это. Соответствующий материал опубликовала американская газета The Washington Times.
С обвинениями в адрес бывшего украинского лидера выступил отставной полковник армии США Уэс Мартин. По его словам, Порошенко использовал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) для расправы над своими политическими оппонентами и покрывательства бизнес-партнеров. В частности, речь идёт о семье замглавы Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Вместе с Порошенко он неплохо заработал на поставках в армию оружия и техники по завышенным ценам.
"Правительство Порошенко получало выгоду на завышенных ценах вооружений", - цитирует Washington Times слова полковника в отставке.
В материале открыто намекается, что Западу следует вмешаться и "помочь" новому президенту Украины Владимиру Зеленскому в расследовании антикоррупционных дел и отправке всех причастных за решетку, сообщает "Дни.ру".
Напомним, что после проигрыша Порошенко на выборах против него возбудили сразу пять уголовных дел. Экс-президента обвиняют в госизмене, коррупции и узурпации судебной власти.

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