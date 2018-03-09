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Порошенко: Дело Рубана неопровержимо доказывает подготовку переворота на Украине

09 марта 2018, 18:09  •  327 • Политика
Глава СБУ берет расследование против главы Центра освобождения пленных под свой личный контроль.
Президент Украины Петр Порошенко поручил главе СБУ взять дело главы Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимира Рубана под личный контроль. Об этом президент заявил в ходе встречи с главой СБУ.
"Даже не прошу, а приказываю генералу Грицаку взять под свой личный контроль расследование этого дела", - подчеркнул президент Украины. По словам Порошенко, действия Рубана говорят не о простой перевозке, как он сам утверждает.
Порошенко пообещал, что в ходе расследования будут получены "неопровержимые доказательства" подготовки на Украине масштабных террористических актов и наличия сети, задействованной для этого.
"Цель была одна – дестабилизировать общество через массовые террористические атаки", - заявил президент Украины. По его словам, представленные ему главой СБУ доказательства этого являются неопровержимыми.

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