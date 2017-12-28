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Порошенко даже обмЕн превратил в обмАн

28 декабря 2017, 20:09  •  374 • В России

7 декабря в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной. Договориться о нем было безумно трудно. Обменов пленными не было на Донбассе уже 14 месяцев. Вообще никаких. Киев не шел на формулу менять «всех на всех», которая прописана в минских соглашениях. Но когда дело дошло до Патриарха Кирилла, который вместе с украинским политиком Виктором Медведчуком обратился с просьбой о содействии к Владимиру Путину, дело сдвинулось. Путин позвонил главам ДНР и ЛНР (это, кстати, произошло впервые), а Сергей Лавров провел переговоры с главой украинского МИДа...

Договорились: Украина передаст 306 узников, а ДНР и ЛНР - 74.

И вот обмен состоялся. Донецк с Луганском свои условия выполнили. А Киев и тут пошел на обман. Он привез на место обмена не 306, а лишь 237 человек.

Петр Порошенко сделал из этого шоу. Прилетел встречать освобожденных к линии фронта - в Краматорск. С оркестром, цветами, родственниками пленных. Не моргнув, объявил, что главную роль в обмене сыграли... Германия и Франция (чем всех сильно удивил). А свой обман торжественно объяснил тем, что заключенных на Украине граждан России Киев намерен обменивать отдельно. На украинцев, находящихся в местах лишения свободы в России.

Хотя это совсем уж кислое с пресным. Да и граждан России в списках обмена числилось не 79 (столько людей Украина не привезла на обмен), а, по разным данным, от 9 до 15.

«Безусловно, они (граждане Украины, находящиеся в российских колониях. - Ред.) не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами, - объяснил позицию Москвы пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. - Они осуждены в России по российскому законодательству. Но в любом случае, конечно, подобные вопросы решаются на высшем уровне, и все зависит от решений главы государства».

А Медведчук дал понять, что следует ждать обмена № 2. Уже 74 человека со стороны Украины и 29 - со стороны ДНР и ЛНР.

Но входят ли в названное число граждане России, попавшие в тюрьмы на Украине, Медведчук не пояснил. Он лишь напомнил:

«Успешное проведение обмена (27 декабря. - Ред.) было бы невозможно без участия Путина, который откликнулся на просьбу проявить гуманизм и оказать содействие в обмене... Огромную роль сыграла и православная церковь. Святейший Патриарх Кирилл не только поддержал просьбу об обмене, но и принял участие в организации заключительного, самого важного этапа переговоров».

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