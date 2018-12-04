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Порошенко дал поручение Климкину связаться с Красным Крестом
04 декабря 2018, 22:24 • 78 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко поручил министру иностранных дел страны Павлу Климкину связаться с Международным комитетом Красного Креста (МККК), чтобы узнать о состоянии задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Reuters
«Поручил министру иностранных дел Павлу Климкину срочно связаться с Международным комитетом Красного Креста в Женеве, чтобы Красный Крест отправил специальную миссию для проверки состояния заключённых украинских моряков», — написал он в Twitter.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.
Украинские моряки, находящиеся на борту, были арестованы.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала о состоянии троих украинских моряков, которые получили ранения в ходе инцидента с кораблями в Керченском проливе.
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