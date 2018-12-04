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Порошенко дал поручение Климкину связаться с Красным Крестом

04 декабря 2018, 22:24  •  78 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко поручил министру иностранных дел страны Павлу Климкину связаться с Международным комитетом Красного Креста (МККК), чтобы узнать о состоянии задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
 
Reuters
 

«Поручил министру иностранных дел Павлу Климкину срочно связаться с Международным комитетом Красного Креста в Женеве, чтобы Красный Крест отправил специальную миссию для проверки состояния заключённых украинских моряков», — написал он в Twitter.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. 

Украинские моряки, находящиеся на борту, были арестованы.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала о состоянии троих украинских моряков, которые получили ранения в ходе инцидента с кораблями в Керченском проливе.

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