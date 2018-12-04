Порошенко дал поручение Климкину связаться с Красным Крестом

Президент Украины Пётр Порошенко поручил министру иностранных дел страны Павлу Климкину связаться с Международным комитетом Красного Креста (МККК), чтобы узнать о состоянии задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

«Поручил министру иностранных дел Павлу Климкину срочно связаться с Международным комитетом Красного Креста в Женеве, чтобы Красный Крест отправил специальную миссию для проверки состояния заключённых украинских моряков», — написал он в Twitter.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.

Украинские моряки, находящиеся на борту, были арестованы.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала о состоянии троих украинских моряков, которые получили ранения в ходе инцидента с кораблями в Керченском проливе.