|
Порошенко дал опрометчивое обещание: "Вернём Крым домой"
20 июля 2021, 06:20 • 430 • Политика
Бывший президент Украины Пётр Порошенко дал опрометчивое обещание. "Вернём Крым домой", - заявил он и назвал конкретные сроки.
На своей странице в Facebook Порошенко обратился ко "всем украинским мусульманам", а также "крымскотатарским братьям и сёстрам". Он поздравил их с праздником Курбан-байрам, пожелав счастья, гармонии и благополучия.
"Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернём Крым домой", - написал экс-президент Украины.
Он добавил, что вскоре Курбан-байрам в Крыму "будут отмечать свободно", и даже нафантазировал конкретный срок и место: следующий год, Бахчисарай.
В марте 2014 года жители Крыма демократическим путём в соответствии с положениями международного права проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Референдум был проведён после государственного переворота на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", однако Киев продолжает называть Россию "страной-агрессором" и верит, что может вернуть себе территории.
Подпишитесь на нас
430
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 июля 2021, 09:15
|
18 июля 2021, 20:25
|
14 июля 2021, 02:40
|
18 июля 2021, 07:35
|
13 июля 2021, 16:35
|
14 июля 2021, 06:20
|
16 июля 2021, 22:35