Бывший президент Украины Пётр Порошенко дал опрометчивое обещание. "Вернём Крым домой", - заявил он и назвал конкретные сроки.

На своей странице в Facebook Порошенко обратился ко "всем украинским мусульманам", а также "крымскотатарским братьям и сёстрам". Он поздравил их с праздником Курбан-байрам, пожелав счастья, гармонии и благополучия.

"Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернём Крым домой", - написал экс-президент Украины.

Он добавил, что вскоре Курбан-байрам в Крыму "будут отмечать свободно", и даже нафантазировал конкретный срок и место: следующий год, Бахчисарай.

В марте 2014 года жители Крыма демократическим путём в соответствии с положениями международного права проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Референдум был проведён после государственного переворота на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", однако Киев продолжает называть Россию "страной-агрессором" и верит, что может вернуть себе территории.