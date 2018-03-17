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Порошенко: членство Украины в ЕС является вопросом лет, а не десятилетий

17 марта 2018, 20:54  •  79 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко выразил уверенность в том, что вступление страны в ЕС является вопросом лет, а не десятилетий. Об этом глава государства заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke.
 
globallookpress.com
 

«В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина», — приводит его слова сайт президента Украины.

Порошенко заявил, что установил курс на вступление Украины в НАТО и ЕС.

Ранее сообщалось, что Порошенко поручил подготовить проект поправок в конституцию о планах Украины вступить в ЕС и НАТО.

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