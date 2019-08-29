Порошенко будет спонсором путча, а не организатором: Эксперт о главной угрозе для Зеленского

Маловероятно, что попытка госпереворота на Украине со стороны Петра Порошенко будет иметь успех. Об этом телеканалу "360" заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Ранее украинские журналисты смогли сфотографировать нардепа Лизу Богуцкую, которая на первом заседании новой Рады набирала сообщение на мобильном телефоне. В нем она написала, что Порошенко якобы готовит в декабре 2019 года переворот.

Как отметил Олейник, у Порошенко нет большой народной поддержки. Нет и никаких объективно-субъективных условий для путча.

При этом у нового главы государства Владимира Зеленского есть достаточной возможностей для противодействия деструктивным усилиям оппонента. Именно с этим может быть связано решение президента оставить главу МВД Арсена Авакова во власти.

Да, зимой Зеленский может остаться один на одни с народом, если украинцам придут новые платежки по ЖКХ. Но не факт, что госпереворот организует путч.

"Порошенко может участвовать как спонсор, поскольку ему надо уйти от ответственности. А чем больше хаоса и чем мутнее вода, тем легче ему решить свои вопросы", - пояснил эксперт.