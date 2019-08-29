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Порошенко будет спонсором путча, а не организатором: Эксперт о главной угрозе для Зеленского
29 августа 2019, 21:09 • 127 • Политика
Как считает экс-депутат Рады Владимир Олейник, в случае подготовки путча на Украине Петр Порошенко будет спонсором, а не организатором переворота. Главной же угрозой для Владимира Зеленского являются более сильные оппоненты, а также народ.
Маловероятно, что попытка госпереворота на Украине со стороны Петра Порошенко будет иметь успех. Об этом телеканалу "360" заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее украинские журналисты смогли сфотографировать нардепа Лизу Богуцкую, которая на первом заседании новой Рады набирала сообщение на мобильном телефоне. В нем она написала, что Порошенко якобы готовит в декабре 2019 года переворот.
Как отметил Олейник, у Порошенко нет большой народной поддержки. Нет и никаких объективно-субъективных условий для путча.
При этом у нового главы государства Владимира Зеленского есть достаточной возможностей для противодействия деструктивным усилиям оппонента. Именно с этим может быть связано решение президента оставить главу МВД Арсена Авакова во власти.
Да, зимой Зеленский может остаться один на одни с народом, если украинцам придут новые платежки по ЖКХ. Но не факт, что госпереворот организует путч.
"Порошенко может участвовать как спонсор, поскольку ему надо уйти от ответственности. А чем больше хаоса и чем мутнее вода, тем легче ему решить свои вопросы", - пояснил эксперт.
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