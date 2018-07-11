«Порошенко будет сложно ей противостоять»: как Юлия Тимошенко включилась в борьбу за пост президента Украины

Киеву необходимо отказаться от Минских соглашений и Нормандского формата, усилить армию и договариваться о прекращении войны в Донбассе на основе Будапештского меморандума от 1994 года. Об этом заявила Юлия Тимошенко. Также политик призвала принять новую украинскую конституцию в ходе всенародного референдума. Эксперты утверждают, что высказывания Тимошенко призваны привлечь внимание избирателей и повысить её рейтинг перед началом президентской кампании в стране.

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сделала ряд громких политических заявлений в эфире телеканала ICTV. Она назвала Россию «страной-агрессором», подчеркнула, что украинским властям следует как можно лучше вооружить армию и добиваться от представителей западных стран усиления санкций против России. В то же время политик призвала разрешить конфликт в Донбассе с помощью переговоров.

При этом она считает, что Киеву стоит отказаться от нормандского и минского форматов и договариваться о прекращении войны на востоке страны на основе Будапештского меморандума от 1994 года. Тимошенко сказала, что будет обсуждать этот вопрос с политиками из США и Великобритании.

Последствия боевых действий в Донбассе

РИА Новости

© Сергей Аверин

Напомним, Будапештский меморандум был подписан в венгерской столице президентами США, России и Украины, а также премьер-министром Великобритании. Документ предусматривал присоединение украинского государства к Договору о нераспространении ядерного оружия и отказ от своего ядерного арсенала в пользу России. В ответ стороны, подписавшие документ, взяли на себя обязательства уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. Согласно позиции Киева, Россия нарушила меморандум, присоединив к себе территорию Крыма. Москва придерживается противоположной точки зрения. В частности российский президент Владимир Путин 4 марта 2014 года заявил, что если события на Украине, известные как Евромайдан, считать революцией, то следует полагать, что «на её территории возникло новое государство», в отношении которого «Россия никаких обязывающих документов не подписывала».

Старт предвыборной гонки



В политических кругах Украины заявления Тимошенко рассматривают как начало предвыборной компании. На фоне безуспешных попыток Петра Порошенко урегулировать конфликт в Донбассе слова лидера «Батькивщины» могут принести ей политические очки, считают эксперты.

«Завершение войны на Донбассе и проведение переговоров с Россией — это здравое решение, которое поддержат украинцы. Закрытые социологические опросы показывают, что население готово пойти на компромисс ради мира. Но Пётр Порошенко не может подписать договор с Россией, поскольку это будет воспринято как капитуляция», — говорит источник RT в партии «Самопомощь».

Аналогичного мнения придерживаются и в самой партии «Батькивщина», возглавляемой Тимошенко.

«Юлия Тимошенко фактически начала свою предвыборную кампанию. Она делает акценты на необходимости повысить уровень жизни населения, снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги и остановить войну на востоке страны. Все эти вопросы волнуют обычных украинцев, поэтому у Тимошенко есть все шансы завоевать симпатии избирателей и победить в президентской гонке», — считает источник RT в партии «Батькивщина».

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский также отметил в беседе с RT, что слова Тимошенко надо рассматривать исключительно в контексте грядущих выборов президента Украины.

«Однако это не означает, что заявления политика лишены смысла. Только надо учитывать, что Будапештский меморандум не давал прямых гарантий территориальной целостности украинского государства. Там лишь содержится положение о том, что в случае её нарушения страны-подписанты документа соберутся и будут обсуждать этот вопрос. И Тимошенко об этом прекрасно известно», — сказал эксперт.

При этом эксперт отметил, что Минские соглашения действительно де-факто не работают. И искать новые пути разрешения конфликта в Донбассе всё равно придётся.

«Неэффективность минского формата переговоров очевидна для всех. Все понимают и то, что сама Украина не выполняет и не будет выполнять условия этих договорённостей, так как считает, что они навязаны РФ и невыгодны Киеву. При фактическом отказе украинского руководства от минского формата очевидно, что нужно искать альтернативные пути достижения мира на юго-востоке станы», — полагает Неменский.

В свою очередь, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов считает слова Тимошенко о замене минского и норманского форматов на новые принципы переговоров популизмом.

«Это заявление следует воспринимать как попытки заболтать крайне серьёзную проблему накануне выборов президента. Ведь нужно понимать, что никто из числа тех стан, которые подписали Будапештский меморандум, не выразили желания вести в текущий момент какие-либо переговоры на основе этого документа. Значит, они в этом не заинтересованы. И никаких перспектив заменить минский процесс на что-то ещё нет», — уверен эксперт.

Избирательные урны для выборов президента Украины.

Reuters

По мнению Неменского, слова лидера «Батькивщины» об усилении антироссийских санкций всего лишь отражают общее настроение украинского политического истеблишмента.

«Заявления по поводу санкций против России сейчас делают очень многие политики на Украине. Общая концепция там следующая: военным путём украинское государство не сможет вернуть Крым и добиться возвращения контроля над Донбассом. Значит, Киев должен ослабить РФ, и тогда Москва сама будет вынуждена вернуть полуостров и отказаться от поддержки ЛНР и ДНР. А для этого нужно убедить США и страны Европы ввести новые антироссийские санкции. В принципе, даже в политических кругах Украины начали понимать, что это мнение ошибочно и санкции против России никаких плюсов Украине не дадут. Но поскольку ничего нового не придумано, то они повторяют именно тезисы о санкционном давлении», — подчеркнул эксперт.

Новая конституция и реальная власть

Кроме заявлений о способе разрешения войны на юго-востоке и санкциях против РФ Тимошенко также высказалась о необходимости принятия новой украинской конституции. По её словам, нынешний основной закон страны создавался «за закрытыми дверьми несколькими людьми в их интересах».

Политик уверена, что конституцию необходимо принять на референдуме.

«Новый президент имеет полномочия объявить референдум своим указом. И новая конституция может быть принята именно на основе референдума. Там, где народ решит», — сказала политик в эфире телеканала ICTV.

Как рассказал источник RT в «Радикальной партии» Украины, изменения в основной закон Тимошенко хочет внести для того, чтобы получить реальную власть в стране в случае неудачи на президентских выборах.

В Верховной раде потребовали денонсировать договор о сотрудничестве с РФ в Азовском море «В новой Конституции она хочет больше полномочий передать парламенту. Политик понимает, что выиграть президентские выборы сложнее, чем провести своих соратников в Верховную раду. И тогда парламент, где она сможет сформировать большинство, будет диктовать условия президенту. Так можно получить реальную власть, не занимая должность главы государства», — рассказывает собеседник RT.

Денисов полагает, что слова о необходимости изменения в конституции выдвигают все украинские политики накануне выборов, и Тимошенко здесь не исключение.

«Мы знаем, что и Пётр Порошенко говорит о принятии важных поправок в конституцию, например, он хочет включить туда положения о безальтернативности курса на вхождение страны в НАТО и Евросоюз. Но надо понимать, что тактическими ходами в процессе изменения основного закона государства никто не отделается, его придётся менять радикально. Когда Тимошенко представит свои идеи на этот счёт, тогда об этом можно будет говорить конкретно, а пока это очередные красивые слова по случаю фактического начала предвыборной компании», — отметил эксперт.

Основной конкурент

Источники RT в политических партиях Украины и эксперты утверждают, что в настоящий момент Тимошенко является одним из основных претендентов на победу на выборах и основным конкурентом действующего главы государства Петра Порошенко.

«Она является самым сильным соперником Порошенко. Сторонники президента регулярно запускают в Facebook посты по дискредитации Юлии Тимошенко. Но пока это не работает, и её рейтинг стабильный. Сейчас мы работаем над повышением рейтинга действующего главы страны и намерены делать акцент на повышении благосостояния населения», — рассказывает источник RT в администрации президента Украины.

По словам одного из членов партии «Народный фронт», на руку Тимошенко играет то обстоятельство, что она не участвовала в непопулярных инициативах действующего украинского руководства.

«Она не попадала в коррупционные скандалы, не голосовала за скандальные решения. Петру Порошенко будет очень сложно ей противостоять», — отметил источник RT в «Народном фронте».

Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко.

AFP

© GENIA SAVILOV

По словам Неменского, грядущие выборы главы украинского государства будут самыми труднопрогнозируемыми за новейшую историю государства.

«Это связано с общей раздробленностью украинского общества и отсутствием основного лидера общественного мнения в этой стране. У Тимошенко сейчас самый высокий рейтинг из всех потенциальных кандидатов на пост президента, но он всё равно крайне небольшой. С другой стороны, если этот политик сможет доказать другим странам, а в первую очередь — США, что она является безальтернативным кандидатом, то у неё будут неплохие шансы возглавить страну», — пояснил эксперт.

Денисов также полагает, что Тимошенко вполне может занять пост номер один в результате голосования, однако Порошенко ей окажет весьма серьёзное противодействие.

«Рейтинг у Тимошенко сейчас более высокий, однако у Порошенко сумасшедший административный ресурс, кроме того, у него есть и другие механизмы влияния на президентскую гонку. Так что пока ещё в этой борьбе ничего не ясно», — сказал специалист.

Он также отметил, что сказать с уверенностью, победа какого из этих двух политиков будет более выгодна России, пока нельзя.

«Порошенко уже продемонстрировал, что нормальных отношений с ним выстроить невозможно хотя бы потому, что свою позицию по большинству ключевых вопросов он постоянно меняет. Это не означает, что при Тимошенко будет лучше. России необходимо исходить из реальной ситуации на Украине и не увязывать свою политику там с конкретными лицами», — заключил эксперт.