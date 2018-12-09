Порошенко будет платить украинцам 200 долларов за нарушение законов в России

Глава Украины Петр Порошенко подписал указ о выплате стипендий задержанным в России украинцам за нарушение российских законов. Сумма ежемесячного пособия составляет 200 долларов. По сути, Порошенко будет платить украинцам 200 долларов в месяц за нарушение законов в России.

Граждане Украины, задержанные в России за нарушение законов, будут получать ежемесячное пособие в размере 200 долларов. Указ о выплате этой своеобразной стипендии преступникам подписал лично президент Украины Петр Порошенко.

Уточняется, что выплата пособия будет назначаться украинским гражданам, которые были задержаны российскими властями "в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц, а также освобожденным из числа таких лиц". Выплаты будут осуществляться под видом стипендии имени Левко Лукьяненко.

Напомним, что Левко Лукьяненко был активным борцом против русского языка на Украине, а также против назначения русских людей на государственные посты. В 2005 году этот деятель получил от украинских властей звание Героя Украины и умер в июле 2018 года.

Политологи считают, что появление подобного указа связано с приближающимися выборами президента Украины. Таким образом находящийся на третьем месте в рейтинге кандидатов Порошенко пытается повысить свои шансы на победу, уверены эксперты.