|
Порошенко больше не рукопожатный: Эксперт о борьбе экс-президента Украины за внимание Европы
03 сентября 2019, 21:24 • 136 • Политика
Эксперт Андрей Ваджра рассказал о борьбе экс-президента Украины Петра Порошенко за внимание Европы. Политик перестал быть рукопожатным и теперь пытается вернуть внимание со стороны европейцев.
Получив место в комитете Верховной рады по вопросам евроинтеграции, экс-президент Украины Пётр Порошенко надеется вынудить Европу перестать его игнорировать. Об этом РИА ФАН заявил публицист Андрей Ваджра.
Как считает политолог, процесс евроинтеграции на Украине зашёл в тупик. Несмотря на то что попытки растянулись на 30 лет, ближе к Брюсселю Киев не стал.
Появление же Порошенко в комитете означает, что ему нашли хорошее статусное место, которое позволит общаться с европейцами. В ходе последнего официального визита политика в ЕС стало очевидно, что экс-президент уже не рукопожатный и никому не интересен.
"Для экс-президента такое положение обидно и неприемлемо. С новой должностью он пытается это хоть как-то компенсировать", - рассказал он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
136
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 августа 2019, 02:24
|
03 сентября 2019, 05:09
|
31 августа 2019, 02:24
|
28 августа 2019, 09:24
|
03 сентября 2019, 08:24
|
28 августа 2019, 12:39
|
28 августа 2019, 19:09