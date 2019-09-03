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Порошенко больше не рукопожатный: Эксперт о борьбе экс-президента Украины за внимание Европы

03 сентября 2019, 21:24  •  136 • Политика
Эксперт Андрей Ваджра рассказал о борьбе экс-президента Украины Петра Порошенко за внимание Европы. Политик перестал быть рукопожатным и теперь пытается вернуть внимание со стороны европейцев.
Получив место в комитете Верховной рады по вопросам евроинтеграции, экс-президент Украины Пётр Порошенко надеется вынудить Европу перестать его игнорировать. Об этом РИА ФАН заявил публицист Андрей Ваджра.
Как считает политолог, процесс евроинтеграции на Украине зашёл в тупик. Несмотря на то что попытки растянулись на 30 лет, ближе к Брюсселю Киев не стал.
Появление же Порошенко в комитете означает, что ему нашли хорошее статусное место, которое позволит общаться с европейцами. В ходе последнего официального визита политика в ЕС стало очевидно, что экс-президент уже не рукопожатный и никому не интересен.
"Для экс-президента такое положение обидно и неприемлемо. С новой должностью он пытается это хоть как-то компенсировать", - рассказал он.

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