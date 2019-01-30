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Порошенко бездумным пиаром "сливает" президентское место Путину - соцсети
30 января 2019, 01:09 • 72 • В мире
На специально организованном форуме действующий украинский лидер объявил о том, что решил принять участие в президентской гонке в качестве самовыдвиженца. И ничего бы в этом мероприятии внимания особо и не привлекло, если бы неожиданно не выяснилось, что в предстоящих выборах "примет участие" и президент России. На это прямо указывал плакат, украшавший сцену. "Или Порошенко, или Путин", - гласила надпись на нём. "Так быстро Путин ещё не выигрывал гонку", - смеются пользователи Сети, указывая на бездумный пиар украинского лидера.
На Украине началась президентская гонка, а 31 марта украинцы должны решить, кто будет управлять государством в следующие четыре года. Действующий президент принимает участие в выборах в качестве самовыдвиженца, о чём было объявлено на специальном мероприятии.
Едва ли бы этот форум смог привлечь заметное внимание пользователей Сети, если бы не оформление сцены, на которой выступал новоявленный кандидат: заднюю часть её украшал огромный плакат с надписью: "Или Порошенко, или Путин".
Что хотели сказать организаторы мероприятия эти плакатом, неизвестно. Но пользователи Сети "расшифровали" это послание по-своему.
"Злые люди говорят, что Путин будет и в избирательном бюллетене на выборах президента Украины... Многие украинцы на это надеются. Шах и мат, вата", - написал в своём микроблоге в Twitter корреспондент Дмитрий Стешин. "Вот как теперь жить?" - воскликнул блогер под ником "Голос Мордора".
"Так быстро Путин ещё не побеждал", "Все точно проголосуют против Порошенко", "Никаких "либо". Если хотите жить нормально, зовите Путина", - заявили пользователи в комментариях.
"А Владимир Владимирович уже опубликовал программу?" - интересовались некоторые комментаторы.
"Тупее пиар выдумать было сложно. Если только кандидата заранее не сливают", - резюмировал пользователь BonVitaly. "И всё-таки агент Кремля расчехлился", - удовлетворённо отметил tFalon.
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