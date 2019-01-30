Порошенко бездумным пиаром "сливает" президентское место Путину - соцсети

На специально организованном форуме действующий украинский лидер объявил о том, что решил принять участие в президентской гонке в качестве самовыдвиженца. И ничего бы в этом мероприятии внимания особо и не привлекло, если бы неожиданно не выяснилось, что в предстоящих выборах "примет участие" и президент России. На это прямо указывал плакат, украшавший сцену. "Или Порошенко, или Путин", - гласила надпись на нём. "Так быстро Путин ещё не выигрывал гонку", - смеются пользователи Сети, указывая на бездумный пиар украинского лидера.

На Украине началась президентская гонка, а 31 марта украинцы должны решить, кто будет управлять государством в следующие четыре года. Действующий президент принимает участие в выборах в качестве самовыдвиженца, о чём было объявлено на специальном мероприятии.

Едва ли бы этот форум смог привлечь заметное внимание пользователей Сети, если бы не оформление сцены, на которой выступал новоявленный кандидат: заднюю часть её украшал огромный плакат с надписью: "Или Порошенко, или Путин".

Что хотели сказать организаторы мероприятия эти плакатом, неизвестно. Но пользователи Сети "расшифровали" это послание по-своему.

"Злые люди говорят, что Путин будет и в избирательном бюллетене на выборах президента Украины... Многие украинцы на это надеются. Шах и мат, вата", - написал в своём микроблоге в Twitter корреспондент Дмитрий Стешин. "Вот как теперь жить?" - воскликнул блогер под ником "Голос Мордора".

"Так быстро Путин ещё не побеждал", "Все точно проголосуют против Порошенко", "Никаких "либо". Если хотите жить нормально, зовите Путина", - заявили пользователи в комментариях.

"А Владимир Владимирович уже опубликовал программу?" - интересовались некоторые комментаторы.

"Тупее пиар выдумать было сложно. Если только кандидата заранее не сливают", - резюмировал пользователь BonVitaly. "И всё-таки агент Кремля расчехлился", - удовлетворённо отметил tFalon.

Сегодня. Киев. Сцена на предвыборной встрече Петра Порошенко. Злые люди говорят, что Путин будет и в избирательном бюллетене на выборах президента Украины...Многие украинцы на это надеются. Шах и мат, вата! pic.twitter.com/FzgPPp5maf — Дмитрий Стешин (@D_Steshin) 29 января 2019 г.

Путин украинский бог... — Сергей (@sergey_rolex) 29 января 2019 г.

pic.twitter.com/XiMkHJibsW — R0100V (@R0100V) 29 января 2019 г.

Ща, если прокатит у петро, то и трамп себе плакат забубенит такой))))) — Татошка (@tat05hka) 29 января 2019 г.

вот был бы прикол, если бы они еще опрос запустили и там победил бы Путин. — Отвратительный мужик (@DisgustingMujik) 29 января 2019 г.