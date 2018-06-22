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Порошенко, Авакова и Яценюка заочно приговорили к пожизненному за геноцид собственного народа
22 июня 2018, 22:09 • 129 • В России
Украинский народный трибунал по расследованию преступлений киевских властей против своих же граждан приговорил президента самостийной Петра Порошенко и еще семерых высокопоставленных его соратников к пожизненному заключению с конфискацией.
Посколько трибунал проходил в Луганске, то и приговор — заочный. В теплой компании тех, кто пока виртуально отправлен на призрачные нары, оказались главы МВД Аваков и Совбеза Турчинов, нынешний премьер Гройсман и его бывший коллега Яценюк, спикер Рады Парубий и главный по обороне Полторак (вместе с начальником своего генштаба Муженко).
Судебные заседания, где рассматривали преступления вышеназванных граждан, продолжались в общей сложности около трех месяцев. Были выслушаны показания десятков свидетелей из зоны боевых действий. Порошенко и компании инкриминированы преступные действия по 24(!) статьям уголовного кодекса Украины. Трибунал, который возглавляла судья Елена Шишкина, также соотносил свои действия с Женевской конвенцией о защите гражданского населения и гражданских объектов.
Оглашение приговора на центральной площади Луганска слушало около 5 тысяч человек.
Первое судебное заседание трибунала, созданного инициативной группой граждан из двух непризнанных республик, состоялось 3 месяца назад в Донецке. Было изучено более тысячи томов судебных материалов.
Главное, в чем обвиняли Порошенко и его приспешников — геноцид против собственного народа, организация и совершение умышленных убийств, пособничество в совершении терактов на территории своей страны.
Советник Порошенко Юрий Бирюков, комментируя приговор, заявил, что «ВСУ вылечит все обострения психоза». Странно, до сих пор это для ВСУ требовалась регулярная медпомощь...
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