Порошенко: армия Украины в 2020 году будет действовать по стандартам НАТО

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Вооружённые силы Украины в 2020 году будут способны действовать по стандартам НАТО.

«В 2020 году Вооружённые силы Украины будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО согласно закону о национальной безопасности», — цитирует «Укринформ» Порошенко.

По его словам, путь Украины в ЕС и НАТО поможет обеспечить безопасность украинских границ и суверенитета.

Как указал глава государства, евроатлантическая интеграция является также путём к укреплению украинской государственности и достоинства украинских граждан.

«И мы доказали, что способны одерживать победы на этом определённом украинским народом пути», — отметил он.

Ранее Порошенко призвал Минобороны Украины к скорейшему переходу на стандарты НАТО.

Как заявлял министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Украине стать членом НАТО будет проще, чем членом ЕС, из-за «фокуса на реформировании сектора безопасности».

Эксперт Олег Неменский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что шансы Украины на вступление в НАТО и ЕС в обозримом будущем равны нулю.