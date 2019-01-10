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Порошенко: армия Украины в 2020 году будет действовать по стандартам НАТО
10 января 2019, 22:10 • 4 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Вооружённые силы Украины в 2020 году будут способны действовать по стандартам НАТО.
© Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«В 2020 году Вооружённые силы Украины будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО согласно закону о национальной безопасности», — цитирует «Укринформ» Порошенко.
По его словам, путь Украины в ЕС и НАТО поможет обеспечить безопасность украинских границ и суверенитета.
Как указал глава государства, евроатлантическая интеграция является также путём к укреплению украинской государственности и достоинства украинских граждан.
«И мы доказали, что способны одерживать победы на этом определённом украинским народом пути», — отметил он.
Ранее Порошенко призвал Минобороны Украины к скорейшему переходу на стандарты НАТО.
Как заявлял министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Украине стать членом НАТО будет проще, чем членом ЕС, из-за «фокуса на реформировании сектора безопасности».
Эксперт Олег Неменский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что шансы Украины на вступление в НАТО и ЕС в обозримом будущем равны нулю.
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