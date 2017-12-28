Порошенко: арестованных на Украине россиян будут менять на осужденных в РФ украинцев

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КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Киев в среду в рамках обмена пленными в Донбассе не освободил арестованных граждан России, так как планирует делать это только в обмен на осужденных в России украинцев. Об этом в четверг заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного, и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой [Романа] Сущенко, [Олега] Сенцова, [Александра] Кольченко, [Станислава] Клыха, [Николая] Карпюка и многих других", - приводит его слова украинское издание "Страна".

При этом Порошенко уклонился от прямого ответа на вопрос журналиста о том, почему среди переданных провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам так много граждан Украины. "Мы никому ничего не отдавали, мы произвели освобождение", - выразил уверенность он. При этом наблюдатели как из числа экспертов, так и пользователей интернета, комментируя состоявшийся обмен украинских граждан на украинских же граждан, указывали, что подобное возможно только в случае гражданской войны. Однако подобного термина в Киеве избегают, вместо этого власти страны называют происходящие в Донбассе или "антитеррористической операцией", или "отражением российской агрессии".

Ранее глава Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная сообщила, что проходящий по делу о событиях в Одессе в 2014 году сторонник "антимайдана" россиянин Евгений Мефедов, который в среду так и не был освобожден, вновь будет доставлен в следственный изолятор. По ее словам, остальных граждан России, кому изменяли меру пресечения перед обменом, готовят для принудительной доставки в суды, чтобы снова содержать под стражей.

Украинский режиссер Олег Сенцов и его пособник Александр Кольченко были признаны виновными в терроризме. Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, Кольченко - к 10 годам колонии строгого режима. По данным следствия и суда, Сенцов создал террористическое сообщество, действовавшее в Крыму. Весной 2014 года его участники совершили в Симферополе два теракта: поджоги офисов общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".

Роман Сущенко находится под арестом, его обвиняют по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Как заявили в Центре общественных связей ФСБ, Сущенко - кадровый сотрудник управления разведки минобороны Украины. Его задержали при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Николай Карпюк и Станислав Клых, по данным Следственного комитета России, с декабря 1994 по январь 1995 года в составе банды на территории Чечни неоднократно принимали активное участие в вооруженных столкновениях с подразделениями Вооруженных сил РФ, в ходе которых убили не менее 30 военнослужащих и не менее 13 причинили ранения различной степени тяжести. В мае 2016 года суд в Грозном признал их виновными и приговорил к тюремному заключению.