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Порошенко 9—10 мая встретится с Меркель, Макроном и Туском в Германии
07 мая 2018, 12:39 • 72 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко в период с 9 по 10 мая будет находиться с визитом в Германии, где проведёт переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, французским лидером Эммануэлем Макроном и председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Reuters © Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service
Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.
«Порошенко 9—10 мая 2018 года осуществит рабочий визит в Германию. В рамках программы пребывания запланированы трёхсторонние переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также встреча с президентом Европейского совета Дональдом Туском», — говорится в сообщении.
Ранее Порошенко назвал темы переговоров с Меркель 10 апреля в Берлине.
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