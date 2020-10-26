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Пороховая бочка Европы: чем закончится для Украины война за Крым - СМИ

26 октября 2020, 21:10  •  47 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Китае указали, какая единственная страна в мире стремится к вооруженному противостоянию между Незалежной и РФ
Крым является одним из стратегических ключевых интересов России и Москва не потерпит, чтобы полуостров попал в руки США, Россия быстро и решительно отреагирует на попытки захватить регион со стороны любого противника. Об этом говорится в аналитической статье китайского издания Sohu.
"Россия защитит Крым, а Украина бессильна сопротивляться без поддержки НАТО, если осмелится силой выступить против России? Если Киев и Москва применят силу, то результатом будет не аннексия РФ Крыма, а аннексия Россией Восточной Украины, и даже всей Украины. Лучшим исходом для Украины будет разделение страны", – пишет автор.
По его мнению, РФ будет бороться с НАТО любой ценой за Крым, поскольку он представляет главный интерес для Москвы. При этом альянс не станет развязывать военный конфликт с Россией за полуостров.
"Начало войны на Украине – катастрофа для европейского континента. Все европейские страны могут быть вовлечены в украинскую войну, а украинская война – это пороховая бочка Европы", – следует из статьи.
Вооруженный конфликт в Незалежной неприемлем для Берлина и Парижа, поскольку он несет угрозу для немецко-французской экономики. А без поддержки европейских стран США не осмелились бы напрямую начать военное противостояние с Россией, считает автор.
Китайское издание напомнило заявление президента РФ Владимира Путина о том, что если НАТО нападет на Россию, она ответит ядерным оружием.
Тот факт, что украинская война не началась, не означает, что в Незалежной нет такого риска. Сама страна находится в состоянии квазигражданского конфликта.
"Это пороховая бочка, которая может вспыхнуть в любой момент. За исключением США, ни одна страна не хочет видеть начало войны на Украине", – резюмирует автор.
Он предвидит катастрофу для всей Европы в случае начала вооруженного противостояния в Незалежной.

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