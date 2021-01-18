Порохоботы в ярости: Зеленский перехватывает у Порошенко монополию на «торговлю на крови»

Компания президента Украины Владимира Зеленского полным ходом продаёт свою медиапродукцию «стране-агрессору», переступая все возможные «красные линии».Об этом в своём видеоблоге заявил одиозный депутат партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», русофоб Алексей Гончаренко.Он напомнил, как «Квартал 95» с Зеленским в своих номерах потешались над Порошенко, обыгрывая истории про липецкую фабрику «Рошен» и торговлю на крови.«С 25 января на российском телеканале «СТС» стартует «Лига смеха». «Лига смеха» была создана студией «Квартал 95» и компанией «Drive Production». Это бизнес Владимира Зеленского, и если кто-то начнёт говорить, что он здесь ни при чём, что он передал все права своему первому помощнику Шефиру – шлите их всех подальше, потому что за 2020 год Зеленский получил пять миллионов гривен от «95 квартала». Он будет получать деньги от того, что на российском телевидении крутится его продукт – «Лига смеха», – негодует Гончаренко.«А что такое российский «СТС»? Это пропагандистский канал развлекательного формата, потому что 75 процентов его акций принадлежит ВТБ Банку, его генеральный продюсер Муругов, он в базе «Миротворец» и занимался легализацией аннексии Крыма, и сегодня на его канале стартует шоу нашего президента», – возмущается депутат.Кроме того, он напомнил, что компания Зеленского и ранее продавала свою продукцию на российский рынок.«Кстати, они ранее заявляли об открытии международных представительств в Израиле и Азербайджане, но как-то о России говорить стеснялись, но вот дело дошло и до России. Скажите мне, это торговля на крови или ещё нет?Помните, как на президентских выборах выяснилось, что у Зеленского три кинокомпании оформленных на офшорный счёт на Кипре? Помните сериал «Сваты», который бог знает, сколько лет крутится на российском телевидении, сериал «Слуга народа», который тоже куплен российским телевидением, а теперь и «Лига смеха». От всего этого не до смеха, по-моему, это красная черта», – резюмировал порохобот.