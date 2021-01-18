Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
"Опа-на! А-а-а": Дочь отказавшегося от России актёра призналась папе в...
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генер...
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "с...
Главная / Украина

Порохоботы в ярости: Зеленский перехватывает у Порошенко монополию на «торговлю на крови»

18 января 2021, 22:55  •  78 • Украина

Компания президента Украины Владимира Зеленского полным ходом продаёт свою медиапродукцию «стране-агрессору», переступая все возможные «красные линии».

Об этом в своём видеоблоге заявил одиозный депутат партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», русофоб Алексей Гончаренко.

Он напомнил, как «Квартал 95» с Зеленским в своих номерах потешались над Порошенко, обыгрывая истории про липецкую фабрику «Рошен» и торговлю на крови.

«С 25 января на российском телеканале «СТС» стартует «Лига смеха». «Лига смеха» была создана студией «Квартал 95» и компанией «Drive Production». Это бизнес Владимира Зеленского, и если кто-то начнёт говорить, что он здесь ни при чём, что он передал все права своему первому помощнику Шефиру – шлите их всех подальше, потому что за 2020 год Зеленский получил пять миллионов гривен от «95 квартала». Он будет получать деньги от того, что на российском телевидении крутится его продукт – «Лига смеха», – негодует Гончаренко.

«А что такое российский «СТС»? Это пропагандистский канал развлекательного формата, потому что 75 процентов его акций принадлежит ВТБ Банку, его генеральный продюсер Муругов, он в базе «Миротворец» и занимался легализацией аннексии Крыма, и сегодня на его канале стартует шоу нашего президента», – возмущается депутат.

Кроме того, он напомнил, что компания Зеленского и ранее продавала свою продукцию на российский рынок.

«Кстати, они ранее заявляли об открытии международных представительств в Израиле и Азербайджане, но как-то о России говорить стеснялись, но вот дело дошло и до России. Скажите мне, это торговля на крови или ещё нет?

Помните, как на президентских выборах выяснилось, что у Зеленского три кинокомпании оформленных на офшорный счёт на Кипре? Помните сериал «Сваты», который бог знает, сколько лет крутится на российском телевидении, сериал «Слуга народа», который тоже куплен российским телевидением, а теперь и «Лига смеха». От всего этого не до смеха, по-моему, это красная черта», – резюмировал порохобот.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
18 января 2021, 00:55
«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы стали «молчунами»
18 января 2021, 00:55
На украинцах хотят испытать шведский препарат для лечения COVID-19
18 января 2021, 13:45
Генерал Юлия Лапутина, в декабре возглавившая министерство по делам ветеранов, чуть не отправила на тот свет президента Крыма Юрия Мешкова
18 января 2021, 15:35
В Одессе «патриоты» угрожают сжечь еврейский магазин за «издевательство» над украинским языком
18 января 2021, 15:35
Сергей Лещенко начал войну против Ахметова
18 января 2021, 15:35
СБУ вызвала Ярославского на допрос по поводу госизмены и диверсии
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 января 2021, 01:50
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секрет...
18 января 2021, 00:55
«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы стал...
18 января 2021, 07:20
Прощай, Навальный! Методичка "слабая, но сильная жена" запущена
18 января 2021, 03:40
Навального увели полицейские: "Сериал" с возвращением в Россию закончился
18 января 2021, 01:50
США ждёт очередной бунт: Мигранты ставят условия Джо Байдену и готовятся к атаке
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2021, 06:45
Возрождение «Антонова» и «Мотор сич» уже не имеет никакого смысла – эксперт
13 января 2021, 17:20
"Вы хотите войны?": Греции пообещали досмотреть её флот. А то и перетопить все её корабли
18 января 2021, 00:55
«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы стали «молчунами»
17 января 2021, 01:05
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
12 января 2021, 17:30
Киев предложил Путину «золотой мост» для ухода с Донбасса
13 января 2021, 10:00
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущие погрустнели
13 января 2021, 13:40
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.