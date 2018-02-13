«Порохоботы утверждали, что у меня мания преследования»: Саакашвили о предыдущей попытке своего похищения

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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов в Варшаве. Накануне политика задержали в киевском ресторане и выслали в Польшу. Ожидается, что в ходе пресс-конференции он расскажет о своих планах по возвращению на Украину. RT ведёт прямую трансляцию.