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«Порохоботы утверждали, что у меня мания преследования»: Саакашвили о предыдущей попытке своего похищения

13 февраля 2018, 15:24  •  89 • Украина
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов в Варшаве. Накануне политика задержали в киевском ресторане и выслали в Польшу. Ожидается, что в ходе пресс-конференции он расскажет о своих планах по возвращению на Украину. RT ведёт прямую трансляцию.
 

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