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Порох падет - зеленый придет: Предсказанием Ванги украинцев пытаются заставить верить в чудо

05 сентября 2019, 15:39  •  134 • Политика
Предсказанием Ванги украинцев пытаются заставить верить в чудо. Говорят, еще в 1990-е она выдала примерно следующее: "Порох падет - зеленый господарь придет". Под последним понимают Зеленского...
Еще в середине 1990-х так называемая предсказательница Ванга, как ее еще называют, болгарская провидица, заявила, что к власти на Украине придет Владимир Зеленский, пишут "Дни.ру". Журналисты - и в России, и на Украине - продолжают обсуждать эту новость, полагая, что попали в точку. С другой стороны, все мы знаем, как расплывчаты предсказания Ванги и ей подобных.
"Порох падет, и придет ему на смену зеленый господарь", - так звучало это предсказание.
Под "Порохом", как вы догадались, понимается президент Украины Петр Порошенко, проигравший Зеленскому выборы. А Зеленский, выходит, зеленый господарь? Есть и другая строка в предсказании, которая также привлекла журналистов.
"И черная тень накроет Европу, и люди притихнут в страхе, и чужестранцы придут! - говорила Ванга. - Они придут управлять Европой".
Что за чужестранцы придут - вопрос на фантазию. В присущей Киеву ноте можно сказать, что чужестранцами будут русские, ведь для Украины Россия и при новом президенте агрессор, на которого удобно валить все беды. А может быть, чужестранцами станут сами украинцы, которые так мечтали попасть в Евросоюз. Правда, план этот провалился.

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