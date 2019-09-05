Порох падет - зеленый придет: Предсказанием Ванги украинцев пытаются заставить верить в чудо

Еще в середине 1990-х так называемая предсказательница Ванга, как ее еще называют, болгарская провидица, заявила, что к власти на Украине придет Владимир Зеленский, пишут "Дни.ру". Журналисты - и в России, и на Украине - продолжают обсуждать эту новость, полагая, что попали в точку. С другой стороны, все мы знаем, как расплывчаты предсказания Ванги и ей подобных.

"Порох падет, и придет ему на смену зеленый господарь", - так звучало это предсказание.

Под "Порохом", как вы догадались, понимается президент Украины Петр Порошенко, проигравший Зеленскому выборы. А Зеленский, выходит, зеленый господарь? Есть и другая строка в предсказании, которая также привлекла журналистов.

"И черная тень накроет Европу, и люди притихнут в страхе, и чужестранцы придут! - говорила Ванга. - Они придут управлять Европой".

Что за чужестранцы придут - вопрос на фантазию. В присущей Киеву ноте можно сказать, что чужестранцами будут русские, ведь для Украины Россия и при новом президенте агрессор, на которого удобно валить все беды. А может быть, чужестранцами станут сами украинцы, которые так мечтали попасть в Евросоюз. Правда, план этот провалился.