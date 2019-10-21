Порочная связь

В середине октября было возбуждено новое уголовное дело о махинациях при закупке спецтехники для Вооружённых сил РФ. Под подозрение на этот раз попал начальник Главного управления связи – заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Халил Арсланов, которого подозревают в причастности к хищению более 2 млрд рублей на госзакупках.

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В ближайшее время следствие собирается через суд отстранить генерала от должности, а для погашения ущерба – арестовать его имущество.

Ранее был арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов. По предварительным данным, речь идёт о мошеннических схемах при завершении контракта, с которого мог быть получен откат в несколько десятков миллионов рублей.

Полковник Павел Кутахов был задержан 10 октября, в тот же день гарнизонный военный суд его арестовал. Офицера подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере, за это преступление ему грозит до 10 лет заключения. Генерал-полковник Халил Арсланов после возбуждения уголовного дела попал в Центральный военный клинический госпиталь им. П. В. Мандрыка. Здесь, по не подтверждённым официально данным, ему было предъявлено обвинение в причастности к преступлению.

Очередное громкое расследование в Минобороны стало результатом досудебных соглашений о сотрудничестве, которые с Главной военной прокуратурой заключил экс-гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов. Именно с его помощью сейчас стремительно раскручивается эта мошенническая схема одного из самых громких преступлений в Российской армии.

Эта история происходила в 2013–2017 годах. Вначале при проверке исполнения госконтрактов по оснащению войск цифровым телекоммуникационным оборудованием выяснилось, что похищено 460 млн рублей. Было решено проверить исполнение других контрактов с военным ведомством. Это позволило выявить беспрецедентные махинации. С помощью экспертиз было установлено, что войска вместо российских разработок получали сделанную в КНР спецтехнику. Сотрудники АО «Воентелеком» просто заменяли этикетки. В конце 2017 года по обвинению в мошенничестве были арестованы Александр Давыдов, его подчинённые Дмитрий Семилетов и Олег Савицкий, а также гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина. Суммарно злоумышленники похитили из военного бюджета около 2,2 млрд рублей.

Все фигуранты дела признали свою вину, а также стали активно давать показания друг на друга. После этого в деле появился и первый высокопоставленный военный – бывший начальник 1-го управления главного управления связи Минобороны генерал-майор Александр Оглоблин. Он также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с военной прокуратурой. По некоторым данным, именно он сообщил о причастности к хищениям генерал-полковника Арсланова и полковника Кутахова. Не исключено, что их подтвердил и Александр Давыдов.